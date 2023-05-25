Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности.

Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, на этой основе страны «хорошо продвигаются» к урегулированию отношений, передаёт РИА Новости.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку нет территориальных претензий к Еревану. Он подчеркнул, что сейчас у двух стран есть возможность выхода на мирное соглашение, «учитывая, что Армения признала Карабах частью Азербайджана».

Кроме того, Алиев отметил, что существуют серьёзные предпосылки нормализации отношений на основе признания территориальной целостности друг друга.

Как ранее писал «Эксперт», 22 мая Пашинян заявил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана вместе с Нагорным Карабахом при условии обеспечения безопасности армянского населения.

