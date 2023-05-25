ЧВК «Вагнер», созданная петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, полностью изменила облик современной войны. Таким мнением поделилась американская журналистка Дебора Армстронг в своей новой статье.

Армстронг уверена, что главный секрет эффективности «Оркестра» — отсутствие военной бюрократии, присущей силовым структурам. Это позволяет «музыкантам» гораздо быстрее адаптироваться к обстановке и переменам на поле боя.

«ЧВК «Вагнер» вышла на новый уровень. Она не обременена многочисленными бюрократическими издержками и задержками, присущими государственным армиям, которые имеют очень жесткую иерархическую структуру, что может затруднить принятие решений и привести к задержкам, которые лишают армию элемента неожиданности.

Это позволяет «Вагнеру» быстро реагировать на ситуацию. Гибкая командная структура и упорядоченные процессы принятия решений позволяют им быстрее адаптироваться к меняющимся условиям и неожиданным вызовам», — подчеркнула Армстронг.

Отдельным плюсом «Оркестра» журналистка считает его способность к оперативному внедрению новых технологий. «Музыканты» получают все самые современные средства ведения боевых действий без бумажной волокиты, череды согласований и прочих бюрократических проволочек.

«Компания сотрудничает с ведущими экспертами в области ведения войны, кибербезопасности и разведывательных технологий. Это дает ей тактическое и стратегическое превосходство. Современное оружие, системы связи, беспилотники. Одним словом, ЧВК «Вагнер» совершила революцию в современной войне», — заявила журналистка.

Также Армстронг взяла комментарий у Рассела Бентли, который сражался в рядах ополчения Донбасса с 2014 года и выступал против украинской оккупации. Он рассказал, что «Оркестр» является самым эффективным и успешным подразделением во всей СВО: «Успехи «Вагнера» являются результатом не только образцового руководства, но и высокого уровня подготовки личного состава».

Бойцы ЧВК «Вагнер» 20 мая 2023 года освободили Артемовск. Регулярно прибывающие силы противника, превосходящие «музыкантов» числом, не смогли помешать продвижению «вагнеровцев». Метр за метром они шли вперед, и спустя 224 дня ключевой для системы обороны ВСУ город перешел под их контроль.