CLIENT SERVICE FORUM 2023. VIII Всероссийский форум по клиентскому сервису

25 мая 2023, 14:42

Согласно последним исследованиям рынка, потребитель экономит и уходит в онлайн. Вслед за изменением модели потребления меняется и взгляд бизнеса на клиентский сервис. 21–23 июня 2023, Москва

предоставлено пресс-службой

Время контакта стало предельно сжато и поэтому важно сделать взаимодействие максимально удобным, ведь ближайший конкурент находится в двух кликах от вас.

Как удержать уровень сервиса в текущих условиях и как бизнес адаптируется к ним? Что изменилось во внутренних процессах и коммуникациях с клиентами? И где искать лучшие работающие практики клиентского сервиса?

21-23 июня обсудят участники VIII Всероссийского форума «CLIENT SERVICE 2023».

B2B День: КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС В СФЕРЕ В2B. 21 июня состоится, ставший традиционным, специальный день форума, посвященный опыту B2B компаний. В рамках B2B дня эксперты из крупнейших производственных компаний и провайдеров услуг для бизнеса поделятся своим опытом по развитию сервиса и клиентоцентричности.

Участники форума получат доступ к передовым кейсам от экспертов-практиков и крупнейших лидеров рынка.

СРЕДИ СПИКЕРОВ ФОРУМА:

  • Мария Борисова, Руководитель Центра клиентского сервиса, СИБУР
  • Максим Дуев, Директор управления «Интернет-банк», ВТБ
  • Ольга Корчагина, Директор отдела клиентского сервиса и аудита каналов продаж, IPSOS
  • Юлия Мустафина, Руководитель направления клиентского опыта и сервиса, X5 DIGITAL
  • Ирина Шамина, Бизнес-партнер по СХ стратегии, АЛЬФА-БАНК
  • Андрей Волков, Исполнительный директор кластера Боты, СБЕР
  • Николай Попович, Управляющий изменениями, ВКУСВИЛЛ
  • Надежда Викторова, Руководитель по клиентскому сервису, LEVEL GROUP
  • Оксана Куценко, Руководитель отдела продаж и клиентского сервиса, НЛМК
  • Анна Дубровская, Руководитель управления клиентского сервиса, АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ
  • Ксения Салтыкова, Директор по коммуникациям и клиентскому опыту, УРАЛЭНЕРГОСБЫТ
  • Антон Володькин, Руководитель видеосервиса, WINK
  • и другие

В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ CLIENT SERVICE FORUM 2023:

  • Тренды в российском CS. Как меняется сервис под давлением ограничений?
  • Каким образом измерить отдачу от вложений в клиентский сервис? Что окупается с точки зрения бизнеса и как посчитать лояльность в деньгах?
  • Увеличение жизненного цикла клиента. Как понять причину оттока и вернуть ушедших?
  • Какие сервисные метрики оказались наиболее эффективны за последний год?
  • Системы сбора обратной связи и аналитические платформы – чем пользуется российский бизнес сегодня?
  • Интерпретируем и конвертируем обратную связь в качественное изменение продукта и сервиса. Как сделать это оперативно?
  • Продавец - партнер или враг? Важность офлайна на фоне всеобщего увлечения диджитал
  • Дискуссия. Клиентский сервис на аутсорсе. Как соответствовать корпоративным стандартам и не подорвать доверие клиента?
  • Тренды и антитренды клиентского сервиса в сфере B2B
  • Как измерить и посчитать клиентский опыт в B2B и его реальное влияние на прибыль компании?
  • И многое другое

Аудитория форума: директора по клиентскому сервису, руководители департаментов клиентского опыта, руководители отделов управления взаимоотношениями с клиентами, руководители департаментов контроля качества сервиса, директора по маркетингу, UX-дизайнеры, профессионалы сфер клиентского сервиса и клиентского опыта, поставщики продуктов и услуг. Организатор форума: Интер Форум (InterForum).