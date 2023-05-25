CLIENT SERVICE FORUM 2023. VIII Всероссийский форум по клиентскому сервису

Время контакта стало предельно сжато и поэтому важно сделать взаимодействие максимально удобным, ведь ближайший конкурент находится в двух кликах от вас.
Как удержать уровень сервиса в текущих условиях и как бизнес адаптируется к ним? Что изменилось во внутренних процессах и коммуникациях с клиентами? И где искать лучшие работающие практики клиентского сервиса?
21-23 июня обсудят участники VIII Всероссийского форума «CLIENT SERVICE 2023».
B2B День: КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС В СФЕРЕ В2B. 21 июня состоится, ставший традиционным, специальный день форума, посвященный опыту B2B компаний. В рамках B2B дня эксперты из крупнейших производственных компаний и провайдеров услуг для бизнеса поделятся своим опытом по развитию сервиса и клиентоцентричности.
Участники форума получат доступ к передовым кейсам от экспертов-практиков и крупнейших лидеров рынка.
СРЕДИ СПИКЕРОВ ФОРУМА:
- Мария Борисова, Руководитель Центра клиентского сервиса, СИБУР
- Максим Дуев, Директор управления «Интернет-банк», ВТБ
- Ольга Корчагина, Директор отдела клиентского сервиса и аудита каналов продаж, IPSOS
- Юлия Мустафина, Руководитель направления клиентского опыта и сервиса, X5 DIGITAL
- Ирина Шамина, Бизнес-партнер по СХ стратегии, АЛЬФА-БАНК
- Андрей Волков, Исполнительный директор кластера Боты, СБЕР
- Николай Попович, Управляющий изменениями, ВКУСВИЛЛ
- Надежда Викторова, Руководитель по клиентскому сервису, LEVEL GROUP
- Оксана Куценко, Руководитель отдела продаж и клиентского сервиса, НЛМК
- Анна Дубровская, Руководитель управления клиентского сервиса, АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ
- Ксения Салтыкова, Директор по коммуникациям и клиентскому опыту, УРАЛЭНЕРГОСБЫТ
- Антон Володькин, Руководитель видеосервиса, WINK
- и другие
В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ CLIENT SERVICE FORUM 2023:
- Тренды в российском CS. Как меняется сервис под давлением ограничений?
- Каким образом измерить отдачу от вложений в клиентский сервис? Что окупается с точки зрения бизнеса и как посчитать лояльность в деньгах?
- Увеличение жизненного цикла клиента. Как понять причину оттока и вернуть ушедших?
- Какие сервисные метрики оказались наиболее эффективны за последний год?
- Системы сбора обратной связи и аналитические платформы – чем пользуется российский бизнес сегодня?
- Интерпретируем и конвертируем обратную связь в качественное изменение продукта и сервиса. Как сделать это оперативно?
- Продавец - партнер или враг? Важность офлайна на фоне всеобщего увлечения диджитал
- Дискуссия. Клиентский сервис на аутсорсе. Как соответствовать корпоративным стандартам и не подорвать доверие клиента?
- Тренды и антитренды клиентского сервиса в сфере B2B
- Как измерить и посчитать клиентский опыт в B2B и его реальное влияние на прибыль компании?
- И многое другое
Аудитория форума: директора по клиентскому сервису, руководители департаментов клиентского опыта, руководители отделов управления взаимоотношениями с клиентами, руководители департаментов контроля качества сервиса, директора по маркетингу, UX-дизайнеры, профессионалы сфер клиентского сервиса и клиентского опыта, поставщики продуктов и услуг. Организатор форума: Интер Форум (InterForum).