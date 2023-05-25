CLIENT SERVICE FORUM 2023. VIII Всероссийский форум по клиентскому сервису

Время контакта стало предельно сжато и поэтому важно сделать взаимодействие максимально удобным, ведь ближайший конкурент находится в двух кликах от вас.

Как удержать уровень сервиса в текущих условиях и как бизнес адаптируется к ним? Что изменилось во внутренних процессах и коммуникациях с клиентами? И где искать лучшие работающие практики клиентского сервиса?

21-23 июня обсудят участники VIII Всероссийского форума «CLIENT SERVICE 2023».

B2B День: КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС В СФЕРЕ В2B. 21 июня состоится, ставший традиционным, специальный день форума, посвященный опыту B2B компаний. В рамках B2B дня эксперты из крупнейших производственных компаний и провайдеров услуг для бизнеса поделятся своим опытом по развитию сервиса и клиентоцентричности.

Участники форума получат доступ к передовым кейсам от экспертов-практиков и крупнейших лидеров рынка.

СРЕДИ СПИКЕРОВ ФОРУМА:

Мария Борисова, Руководитель Центра клиентского сервиса, СИБУР

Максим Дуев, Директор управления «Интернет-банк», ВТБ

Ольга Корчагина, Директор отдела клиентского сервиса и аудита каналов продаж, IPSOS

Юлия Мустафина, Руководитель направления клиентского опыта и сервиса, X5 DIGITAL

Ирина Шамина, Бизнес-партнер по СХ стратегии, АЛЬФА-БАНК

Андрей Волков, Исполнительный директор кластера Боты, СБЕР

Николай Попович, Управляющий изменениями, ВКУСВИЛЛ

Надежда Викторова, Руководитель по клиентскому сервису, LEVEL GROUP

Оксана Куценко, Руководитель отдела продаж и клиентского сервиса, НЛМК

Анна Дубровская, Руководитель управления клиентского сервиса, АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ

Ксения Салтыкова, Директор по коммуникациям и клиентскому опыту, УРАЛЭНЕРГОСБЫТ

Антон Володькин, Руководитель видеосервиса, WINK

и другие

В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ CLIENT SERVICE FORUM 2023:

Тренды в российском CS. Как меняется сервис под давлением ограничений?

Каким образом измерить отдачу от вложений в клиентский сервис? Что окупается с точки зрения бизнеса и как посчитать лояльность в деньгах?

Увеличение жизненного цикла клиента. Как понять причину оттока и вернуть ушедших?

Какие сервисные метрики оказались наиболее эффективны за последний год?

Системы сбора обратной связи и аналитические платформы – чем пользуется российский бизнес сегодня?

Интерпретируем и конвертируем обратную связь в качественное изменение продукта и сервиса. Как сделать это оперативно?

Продавец - партнер или враг? Важность офлайна на фоне всеобщего увлечения диджитал

Дискуссия. Клиентский сервис на аутсорсе. Как соответствовать корпоративным стандартам и не подорвать доверие клиента?

Тренды и антитренды клиентского сервиса в сфере B2B

Как измерить и посчитать клиентский опыт в B2B и его реальное влияние на прибыль компании?

И многое другое

Аудитория форума: директора по клиентскому сервису, руководители департаментов клиентского опыта, руководители отделов управления взаимоотношениями с клиентами, руководители департаментов контроля качества сервиса, директора по маркетингу, UX-дизайнеры, профессионалы сфер клиентского сервиса и клиентского опыта, поставщики продуктов и услуг. Организатор форума: Интер Форум (InterForum).