Юань перешел на барражирующий полет над Штатами

На мировом рынке китайская валюта ослабла, поднявшись выше ключевой отметки 7 юаней за доллар и достигнув самого низкого уровня с начала декабря 2022 года. Это связано с разочаровывающими инвесторов данными, вызывающими опасения по поводу темпов восстановления экономики Китая после пандемии.

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Промышленное производство, розничные продажи и инвестиции в основной капитал в стране в апреле оказались ниже прогнозов. Наряду со слабыми данными по инфляции, торговле и производству, последние цифры оказывают дополнительное давление на власти, которым, по идее, придется уже в ближайшее время предложить новые фискальные и монетарные меры для стимулирования экономики страны.

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Между тем, Народный банк Китая сохранил ключевую ставку без изменений уже девятый месяц подряд. И это в то время, когда на внешних рынках «ястребиные» комментарии чиновников ФРС США также оказали понижательное давление на юань. Федрезерв, по всей видимости, отказался от снижения процентных ставок в этом году, что увеличит разрыв между американскими и китайскими ставками.

Что касается России, то здесь по итогам торгов вторника курс юаня опустился на 4 копейки, до 11,34 рубля. Но это незначительное снижение, и спрос на китайскую валюту, по всей видимости, продолжит расти. Юань в ближайшие десятилетия может заменить американский доллар в качестве основной мировой резервной и расчетной валюты, полагает глава ВТБ Андрей Костин.

«Китай сегодня является второй экономикой мира, а в ближайшее время станет первой. Есть все основания ожидать, что именно китайский юань уже в ближайшие десятилетия сможет заменить американский доллар в качестве основной мировой резервной и расчетной валюты», — передает РИА «Новости» слова Костина, сказанные на сессии российско-китайского форума в Шанхае.

Юань возьмет свое и отдаст чужое

Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин отмечает: по состоянию на 9:15 мск за один американский доллар предлагают 7,07 юаня. Юань слабеет по отношению к американской валюте уже почти шесть месяцев и находится вблизи локальных минимумов осени 2022 года. Китайская национальная валюта девальвировалась к доллару с начала апреля на 3% и на 2,4% с начала года.

Как полагает эксперт, ослабление юаня по отношению к доллару стало следствием роста напряженности в американо-китайских отношениях. Ожидания восстановления экономических показателей Китая на фоне открытия границ пока не оправдываются. Сказывается и отсутствие стимулирующих мер со стороны китайского регулятора, который пока остается в стороне.

Но надо понимать, продолжает аналитик, что низкий курс юаня по отношению к доллару в краткосрочной перспективе будет помогать стимулировать китайскую экономику, ориентированную на экспорт. И сигналами к смене тенденции будут значения 7,2–7,3 юаня за американский доллар. На графике валютной пары CNY/USD этот диапазон является сильной зоной поддержки.

По валютной паре CNY/RUB противоположная ситуация: юань находится вблизи максимальных значений 2020, 2021 и января 2022 годов. Восходящий тренд, наблюдавшийся с ноября прошлого года, остановился в начале минувшего апреля, и сейчас происходит коррекция, достигающая 7% от пиковых значений нынешнего года. Вполне вероятно, считает Чеврычкин, увидеть смену тенденции в среднесрочной перспективе. Вторую неделю подряд, начиная с 15 мая, курс рубля к юаню стабилен. Валютная пара CNY/RUB консолидируется в торговом диапазоне 11,27–11,55 руб., что составляет 2,4%.

По состоянию на 9:15 мск курс юаня по отношению к российской валюте составлял 11,31 руб. В краткосрочной перспективе Сергей Чеврычкин ожидает снижения юаня к диапазону 10,8–10,9 руб.

Давление пока будет сохраняться

Китайский юань сейчас действительно находится под давлением, подтверждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Его курс упал до минимумов конца ноября прошлого года, а валютная пара USD/CNY взлетела выше 7,08.

Локальная девальвация юаня относительно доллара вызвана сразу несколькими факторами.

В их числе аналитик называет бурный отскок глобального доллара на фоне ожиданий прогресса в переговорах по потолку американского госдолга во избежание дефолта, а также слабое восстановление китайской экономики, несмотря на снятие антиковидных барьеров. Кроме того, роль играют высокие ставки ФРС и низкие — Нацбанка КНР, поскольку монетарный цикл действует от обратного: чем жестче курс ДКП, тем сильнее нацвалюта. В Китае же сохраняется мягкая денежно-кредитная политика, а значит и юань подвержен ослаблению.



В ближайшую неделю давление на юань может сохраняться, предполагает Зельцер. Но если власти Штатов договорятся, то доллар начнет учитывать драйвер вероятной паузы в действиях Федрезерва и слабеть — тогда юань сможет частично отбить потери, скажем до 7 за доллар.



Если же говорить про курс юаня на Мосбирже, то текущий CNY/RUB равен 11,3, и котировки на этом уровне держатся уже неделю. Рубль снижается с учетом факторов напряженности, включая выборы в Турции. А вот переизбрание Эрдогана и снижение риска дефолта в Штатах способны привести к восстановлению рубля против всех валют. Тогда в июне юань вновь уйдет к 10,8. Пока же локальная техническая поддержка на ближайшие недели — 11 руб. за юань.