Республиканец Десантис объявил об участии в президентских выборах

Еще каких-то несколько месяцев назад, до ареста экс-президента, губернатор Флориды Рон Десантис, наконец официально объявивший об участии в выборах президента США в 2024 году, считался очень серьезным претендентом на выдвижение от Республиканской партии. Причем, немало политологов даже оценивали его шансы стать соперником Джо Байдена выше, чем Трампа. Однако последние «наезды» демократов на бывшего президента помогли ему вырваться вперед в опросах более чем на 10%. Так, согласно результатам опроса Квиннипэкского университета, расположенного в Коннектикуте, рейтинг Трампа за апрель и май вырос с 47 до 56%, а Десантиса опустился с 33 до 25%. Еще больше отрыв Трампа – 36% согласно опросу RealClearPolitics.

Тем не менее, 44-летний Рон Десантис остается сильным соперником и, пожалуй, сможет составить Рональду Трампу серьезную конкуренцию. В своем первом предвыборном выступлении он намекнул, что будет строить стратегию борьбы с Трампом (и Байденом в случае победы над Трампом) за выдвижение кандидатом от республиканцев на вопросах традиционной культуры.