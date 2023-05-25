Республиканец Десантис объявил об участии в президентских выборах

Еще каких-то несколько месяцев назад, до ареста экс-президента, губернатор Флориды Рон Десантис, наконец официально объявивший об участии в выборах президента США в 2024 году, считался очень серьезным претендентом на выдвижение от Республиканской партии. Причем, немало политологов даже оценивали его шансы стать соперником Джо Байдена выше, чем Трампа. Однако последние «наезды» демократов на бывшего президента помогли ему вырваться вперед в опросах более чем на 10%. Так, согласно результатам опроса Квиннипэкского университета, расположенного в Коннектикуте, рейтинг Трампа за апрель и май вырос с 47 до 56%, а Десантиса опустился с 33 до 25%. Еще больше отрыв Трампа – 36% согласно опросу RealClearPolitics.
Тем не менее, 44-летний Рон Десантис остается сильным соперником и, пожалуй, сможет составить Рональду Трампу серьезную конкуренцию. В своем первом предвыборном выступлении он намекнул, что будет строить стратегию борьбы с Трампом (и Байденом в случае победы над Трампом) за выдвижение кандидатом от республиканцев на вопросах традиционной культуры.
«Наша граница превратилась в зону бедствия,- заявил Рон Десантис в своем видеообращении.- Преступность поразила наши города. Благодаря действиям федерального правительства нашим семьям все труднее сводить концы с концами. Президент совершает один ляп за другим…»
Официальное вступление в избирательную кампанию Десантис оформил, подав нужные документы федеральным регуляторам. Он, очевидно, решил воспользоваться стратегией, которая принесла ему победу на губернаторских выборах. Именно проблемы культурного характера принесли ему общенациональную известность. Десантис, напомним, запретил на территории Флориды аборты после 6 недель беременности, объявил войну Walt Disney Co., который, между прочим, является в штате крупнейшим работодателем и налогоплательщиком, а также университетам и профсоюзам преподавателей за их продвижение нетрадиционных ценностей.
Рон Десантис, конечно, попытается воспользоваться и разницей в возрасте (он на 32 года моложе Трампа). Он позиционирует себя, как более молодую и консервативную замену Трампа. Его сторонники – это те республиканцы, а их в Республиканской партии имеется, на удивление, много, которые не любят Дональда Трампа.
Дональд Трамп считает Рона Десантиса своим самым опасным соперником. Он со своими союзниками потратил миллионы долларов на телерекламу, в которой критикует губернатора Флориды и насмехается над ним. Причем, эту кампанию экс-президент начал не вчера, а несколько месяцев назад.
После встреч со своими сторонниками, союзниками и донорами Рон Десантис начнет избирательную кампанию, т.е. непрерывные митинги, выступления и поездки по всем штатам. Естественно, наибольшее внимание он уделит ключевым штатам. Сам он считает, что у него больше всего шансов на победу в Айове и Нью-Гэмпшире.
«У меня простое обещание для народа,- говорит Рон Десантис.- Мы (республиканцы) должны опять победить. Необходимо покончить с этой культурой поражений».