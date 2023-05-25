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Новый слон в президентской гонке

Роман Романов
25 мая 2023, 10:56

Рон Десантис объявил об участии в президентских выборах. Согласно массовым опросам, он является вторым по популярности кандидатом-республиканцем после Дональда Трампа. Хотя рейтинги обоих кандидатов разнились, на сегодняшний день экс-президент значительно опережает губернатора Флориды.  Тем не менее, некоторые эксперты полагают, что у последнего есть шансы переманить электорат своего бывшего патрона. В таком случае, Трамп не единственный, кому следует опасаться Десантиса. Несколько опросов предрекают ему победу над действующим президентом Джо Байденом. Однако, несмотря на неплохие вводные, есть несколько факторов, ограничивающих шансы избирательной кампании Десантиса на успех.

CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA

Рыцарь консервативного образа 

Губернатор Флориды Рон Десантис стал кандидатом в президенты США. «Я баллотируюсь…чтобы организовать возвращение Америки» - заявил политик в своем микроблоге. Изначально Десантис планировал сообщить о своем решении на стриме с Илоном Маском. Наплыв интересующихся зрителей – 600 тыс. человек – «сломал» прямой эфир, и знаковое интервью пришлось перенести. В итоге проблему удалось частично решить. Десантис начал с активной критики деятельности Д. Байдена, не забыл упомянуть свое военное прошлое и достижения на посту губернатора. Также он обвинил федеральное правительство в безответственной миграционной, социальной и экономической политике.

В интервью Десантис практически не уделил внимания внешней политике. Так на вопрос об оказании финансовой помощи Украине он ничего не ответил, кроме того, что надеется на урегулирование ситуации к январю 2024 г.  Однако ранее он неоднократно критиковал увеличение финансовой и стратегической поддержки Киева со стороны США. Из его прошлых высказываний и действий можно также предположить, что он придерживается ястребиных взглядов в отношении России и Китая. В целом, первые очертания его внешнеполитической платформы мало отличаются от байденовской или той, которую реализовывал в свое время Трамп. 

Убедительная победа на промежуточных выборах в 2022 г. сделала Десантиса любимцем консервативных СМИ и некоторых представителей республиканского истеблишмента. Рост популярности губернатора вызывал много вопросов. Основной был связан с его способностью бороться за Белый дом в 2024 г. Еще в ноябре многие республиканцы заявили, что Десантис был бы более приемлемым кандидатом, чем Дональд Трамп. Несколько опросов даже показывали незначительное преимущество политика над экс-президентом в некоторых штатах. Разумеется, все вышеперечисленное не могло не вызвать критики со стороны последнего. Отношения между двумя политиками приняли окончательно враждебный характер. Проблема состояла в том, что повестка Десантиса почти во всем копирует платформу Дональда Трампа. В надежде закрепить за собой статус консервативного Мессии, губернатор Флориды не создает собственную идеологию, а пытается «угнать» трамповскую. 

Детрампизация идет нормально?

Используя приемы и тезисы экс-президента, Десантис, одновременно, всяческим образом подчеркивал свое главное отличие от Трампа: способность побеждать. «У вас есть три человека, которых можно рассматривать серьезно: Байден, Трамп и я. Думаю, из трех только двое имеют шанс быть избранными: я и Байден…Мы [республиканцы] должны выиграть на этот раз…Мне кажется, избиратели хотят отвернуться от Байдена. Им просто нужен проводник, за которым они смогут пойти, слишком много избирателей не считают Трампа таковым» - предположительно заявил губернатор Флориды в разговоре со своими фандрайзерами, по информации The New York Times. 

Действительно, в гонке за губернаторское кресло в 2022 г. Десантис победил своего противника с отрывом в 19% голосов. Что же касается национального уровня, то несколько опросов показывают, что он совсем немного отстает от Байдена даже в таких демократических штатах, как Колорадо, Миннесота, Нью-Мексико и Виргиния. Для сравнения, предварительные шансы Трампа в этих штатах минимальны. Согласно опросу The New York Times от 19 мая 2023 г., 45% зарегистрированных избирателей готовы проголосовать за Десантиса, 42% - за Байдена. 

Кроме того, значительное количество крупных республиканских доноров отказались жертвовать деньги кампании Трампа и высказались в поддержку Десантиса. По данным Politico, 85% находятся «в ожидании губернатора Флориды». В качестве основной причины смены предпочтений называется неуверенность представителей большого бизнеса в победе Трампа. «Пришло время нового поколения. У губернатора Десантиса есть видение будущего…» - заявил один из крупнейших республиканских доноров Гэл Ламберт, гендиректор Point Bridge Capital. 

Тем не менее, отмахнуться от экс-президента упреками и толстым кошельком будет достаточно трудно по нескольким причинам.
Во-первых, за последние два месяца, особенно после предъявления обвинений со стороны прокуратуры, Трамп сумел восстановить свою популярность среди избирателей-республиканцев. Согласно последнему опросу CNN (от 24 мая), 53% готовы поддержать Дональда Трампа, 26% – Десантиса. Сократить отставание такого масштаба, даже за год до номинации, практически невозможно. Не стоит забывать, что даже в случае потери части избирателей, ядерный электорат Трампа останется верен ему. Это было доказано на протяжении кампании 2016 г., а также в 2020 г. и даже в 2022 г. 

Во-вторых, идеологическая близость Десантиса к Трампу ограничивает первому свободу рук. Десантис на протяжении долгого времени избегал возможности напрямую критиковать экс-президента, но после официального вступления в гонку уворачиваться от эскапад Трампа будет сложнее. Для победы на праймериз, а затем и на президентских выборах губернатору Флориды необходима значительная часть трамповского электората. Резкая антитрамповская риторика может минимизировать шансы Десантиса на этом направлении. В то же самое время привычное ему мягкое негодование о бывшем патроне может возмутить республиканцев, желающих избавиться от лидера в лице Дональда Трампа. Иначе говоря, Десантис сидит на двух очень неустойчивых стульях. 

В-третьих, отказ крупных доноров финансировать кампанию Трампа не так очевиден, если изучить вопрос. Безусловно, он потерял значительную финансовую поддержку, и это – козырь в рукаве Десантиса. Однако в 2016 г., к концу республиканских праймериз, Трамп занял пятое место по итоговой сумме пожертвований, что не помешало ему победить. 

В-четвертых, экс-президент не единственный противники Десантиса. Кроме него в гонке участвуют еще 4 республиканца. В ближайшие несколько недель или месяцев этот список может увеличиться на 1-2 фамилии. Разумеется, ни один из этих кандидатов отдельно не представляет угрозы для Десантиса. Тем не менее, они могут оттянуть у него некоторую часть голосов, что автоматически увеличит шансы Трампа на успех. В 2016 г. Трамп выиграл номинацию именно таким образом, набрав 44,9%. Иначе говоря, ему нужно лишь относительное большинство голосов. 

В-пятых, эффективность тезиса о неспособности Трампа победить Байдена кажется менее убедительной с каждым днем. Это связано, в первую очередь, с приоритетами республиканского электората. Согласно опросу CNN от 14 марта 2023 г., большинство избирателей республиканцев считают необходимым выбрать кандидата, соответствующего их ценностям (59%), а не того, кто может победить Байдена (41%). 

Все вышеперечисленные проблемы, потенциально, решаемы. До номинации еще больше года. За это время многое может измениться. В конце концов, никогда нельзя исключать возможности появления черных лебедей. Достаточно вспомнить, что Трамп и Байден находятся в преклонном возрасте (76 и 80 лет, соответственно). Кроме того, в отношении экс-президента зреет несколько уголовных расследований. Однако, если не учитывать фактор того же возраста, перед Десантисом стоит сложная задача. Энтузиазм по поводу его кандидатуры успел немного охладеть. Даже в случае триумфа губернатора на праймериз или ареста Трампа, последний все равно сможет баллотироваться как третий кандидат, и тогда в выигрыше будет только Джо Байден (или тот, кто его заменит в результате непредвиденных обстоятельств).

Реакция

Многие ждали вступления Десантиса в гонку, больше всех – Дональд Трамп. Он успел опубликовать несколько видеороликов, насмехающихся над провалом интервью Маска с Десантисом. «Вся его кампания закончится катастрофой» - заявил экс-президент в своей соцсети Truth Social. В стороне не остался и Джо Байден. Он не упомянул губернатора по имени, но намекнул на него. Президент опубликовал ссылку для пожертвований своей избирательной кампании и написал: «Эта ссылка работает». Можно понять, что это была своеобразная насмешка над техническими неполадками во время объявления кандидатуры Десантиса. Республиканка конгрессвумен Марджори Тейлор Грин тоже решила вставить свои пять копеек: «Рон Десантис несерьезный кандидат. Республиканцы, выступающие за величие Америки уже все дали понять: президент Дональд Трамп – единственный кандидат партии, которого мы хотим видеть участником выборов в 2024 г.»