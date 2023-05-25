Новый слон в президентской гонке

Губернатор Флориды Рон Десантис стал кандидатом в президенты США. «Я баллотируюсь…чтобы организовать возвращение Америки» - заявил политик в своем микроблоге. Изначально Десантис планировал сообщить о своем решении на стриме с Илоном Маском. Наплыв интересующихся зрителей – 600 тыс. человек – «сломал» прямой эфир, и знаковое интервью пришлось перенести. В итоге проблему удалось частично решить. Десантис начал с активной критики деятельности Д. Байдена, не забыл упомянуть свое военное прошлое и достижения на посту губернатора. Также он обвинил федеральное правительство в безответственной миграционной, социальной и экономической политике.

В интервью Десантис практически не уделил внимания внешней политике. Так на вопрос об оказании финансовой помощи Украине он ничего не ответил, кроме того, что надеется на урегулирование ситуации к январю 2024 г. Однако ранее он неоднократно критиковал увеличение финансовой и стратегической поддержки Киева со стороны США. Из его прошлых высказываний и действий можно также предположить, что он придерживается ястребиных взглядов в отношении России и Китая. В целом, первые очертания его внешнеполитической платформы мало отличаются от байденовской или той, которую реализовывал в свое время Трамп.

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Убедительная победа на промежуточных выборах в 2022 г. сделала Десантиса любимцем консервативных СМИ и некоторых представителей республиканского истеблишмента. Рост популярности губернатора вызывал много вопросов. Основной был связан с его способностью бороться за Белый дом в 2024 г. Еще в ноябре многие республиканцы заявили, что Десантис был бы более приемлемым кандидатом, чем Дональд Трамп. Несколько опросов даже показывали незначительное преимущество политика над экс-президентом в некоторых штатах. Разумеется, все вышеперечисленное не могло не вызвать критики со стороны последнего. Отношения между двумя политиками приняли окончательно враждебный характер. Проблема состояла в том, что повестка Десантиса почти во всем копирует платформу Дональда Трампа. В надежде закрепить за собой статус консервативного Мессии, губернатор Флориды не создает собственную идеологию, а пытается «угнать» трамповскую.

Детрампизация идет нормально?

Используя приемы и тезисы экс-президента, Десантис, одновременно, всяческим образом подчеркивал свое главное отличие от Трампа: способность побеждать. «У вас есть три человека, которых можно рассматривать серьезно: Байден, Трамп и я. Думаю, из трех только двое имеют шанс быть избранными: я и Байден…Мы [республиканцы] должны выиграть на этот раз…Мне кажется, избиратели хотят отвернуться от Байдена. Им просто нужен проводник, за которым они смогут пойти, слишком много избирателей не считают Трампа таковым» - предположительно заявил губернатор Флориды в разговоре со своими фандрайзерами, по информации The New York Times.

Действительно, в гонке за губернаторское кресло в 2022 г. Десантис победил своего противника с отрывом в 19% голосов. Что же касается национального уровня, то несколько опросов показывают, что он совсем немного отстает от Байдена даже в таких демократических штатах, как Колорадо, Миннесота, Нью-Мексико и Виргиния. Для сравнения, предварительные шансы Трампа в этих штатах минимальны. Согласно опросу The New York Times от 19 мая 2023 г., 45% зарегистрированных избирателей готовы проголосовать за Десантиса, 42% - за Байдена.

Кроме того, значительное количество крупных республиканских доноров отказались жертвовать деньги кампании Трампа и высказались в поддержку Десантиса. По данным Politico, 85% находятся «в ожидании губернатора Флориды». В качестве основной причины смены предпочтений называется неуверенность представителей большого бизнеса в победе Трампа. «Пришло время нового поколения. У губернатора Десантиса есть видение будущего…» - заявил один из крупнейших республиканских доноров Гэл Ламберт, гендиректор Point Bridge Capital.

Тем не менее, отмахнуться от экс-президента упреками и толстым кошельком будет достаточно трудно по нескольким причинам.

Во-первых, за последние два месяца, особенно после предъявления обвинений со стороны прокуратуры, Трамп сумел восстановить свою популярность среди избирателей-республиканцев. Согласно последнему опросу CNN (от 24 мая), 53% готовы поддержать Дональда Трампа, 26% – Десантиса. Сократить отставание такого масштаба, даже за год до номинации, практически невозможно. Не стоит забывать, что даже в случае потери части избирателей, ядерный электорат Трампа останется верен ему. Это было доказано на протяжении кампании 2016 г., а также в 2020 г. и даже в 2022 г.

Во-вторых, идеологическая близость Десантиса к Трампу ограничивает первому свободу рук. Десантис на протяжении долгого времени избегал возможности напрямую критиковать экс-президента, но после официального вступления в гонку уворачиваться от эскапад Трампа будет сложнее. Для победы на праймериз, а затем и на президентских выборах губернатору Флориды необходима значительная часть трамповского электората. Резкая антитрамповская риторика может минимизировать шансы Десантиса на этом направлении. В то же самое время привычное ему мягкое негодование о бывшем патроне может возмутить республиканцев, желающих избавиться от лидера в лице Дональда Трампа. Иначе говоря, Десантис сидит на двух очень неустойчивых стульях.

В-третьих, отказ крупных доноров финансировать кампанию Трампа не так очевиден, если изучить вопрос. Безусловно, он потерял значительную финансовую поддержку, и это – козырь в рукаве Десантиса. Однако в 2016 г., к концу республиканских праймериз, Трамп занял пятое место по итоговой сумме пожертвований, что не помешало ему победить.

В-четвертых, экс-президент не единственный противники Десантиса. Кроме него в гонке участвуют еще 4 республиканца. В ближайшие несколько недель или месяцев этот список может увеличиться на 1-2 фамилии. Разумеется, ни один из этих кандидатов отдельно не представляет угрозы для Десантиса. Тем не менее, они могут оттянуть у него некоторую часть голосов, что автоматически увеличит шансы Трампа на успех. В 2016 г. Трамп выиграл номинацию именно таким образом, набрав 44,9%. Иначе говоря, ему нужно лишь относительное большинство голосов.

В-пятых, эффективность тезиса о неспособности Трампа победить Байдена кажется менее убедительной с каждым днем. Это связано, в первую очередь, с приоритетами республиканского электората. Согласно опросу CNN от 14 марта 2023 г., большинство избирателей республиканцев считают необходимым выбрать кандидата, соответствующего их ценностям (59%), а не того, кто может победить Байдена (41%).

Все вышеперечисленные проблемы, потенциально, решаемы. До номинации еще больше года. За это время многое может измениться. В конце концов, никогда нельзя исключать возможности появления черных лебедей. Достаточно вспомнить, что Трамп и Байден находятся в преклонном возрасте (76 и 80 лет, соответственно). Кроме того, в отношении экс-президента зреет несколько уголовных расследований. Однако, если не учитывать фактор того же возраста, перед Десантисом стоит сложная задача. Энтузиазм по поводу его кандидатуры успел немного охладеть. Даже в случае триумфа губернатора на праймериз или ареста Трампа, последний все равно сможет баллотироваться как третий кандидат, и тогда в выигрыше будет только Джо Байден (или тот, кто его заменит в результате непредвиденных обстоятельств).

Реакция

Многие ждали вступления Десантиса в гонку, больше всех – Дональд Трамп. Он успел опубликовать несколько видеороликов, насмехающихся над провалом интервью Маска с Десантисом. «Вся его кампания закончится катастрофой» - заявил экс-президент в своей соцсети Truth Social. В стороне не остался и Джо Байден. Он не упомянул губернатора по имени, но намекнул на него. Президент опубликовал ссылку для пожертвований своей избирательной кампании и написал: «Эта ссылка работает». Можно понять, что это была своеобразная насмешка над техническими неполадками во время объявления кандидатуры Десантиса. Республиканка конгрессвумен Марджори Тейлор Грин тоже решила вставить свои пять копеек: «Рон Десантис несерьезный кандидат. Республиканцы, выступающие за величие Америки уже все дали понять: президент Дональд Трамп – единственный кандидат партии, которого мы хотим видеть участником выборов в 2024 г.»