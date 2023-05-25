Экс-депутат Рады сообщил об активной работе по переходу Западной Украины под контроль Польши

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня больше времени проводит в Варшаве, чем на Банковой в Киеве.

По мнению экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, это означает, что идёт активная работа по переходу части западной Украины под контроль Польши.

«Вопрос, который стараются согласовать две стороны – судьба нескольких областей: Житомирская и Винницкая, – написал бывший украинский парламентарий в своё Telegram-канале. – Зеленский очень хочет, чтоб их включили территориально в новый союз. Но Варшава и так осознаёт те возможные риски с новым агрессивным населением и ту огромную работу, которую ей придётся провести в рамках фильтрации людей и очищения новых территорий от националистического, пропитанной идеологией Бандеры населения».

Как пояснил Кива, две дополнительные области для Варшавы – это ещё большие обострения конфликта с Москвой и дополнительно около 2 млн ненужных людей, от которых и так придётся избавляться, чтоб подобный сегмент никогда не попал в органы государственной власти Польши.

В этой связи он призвал жителей Житомирской и Винницкой областей задуматься и сегодня и сказать свое слово киевским властям.

«Если вы, тупые бараны, подумали, что поляки забыли «Волынскую резню», то скоро, очень скоро вам ваше «СлаваУкраина» будут вбивать прикладами в ваши рты польские спецслужбы. Поляки – не русские, вас жалеть не будут, вы для них чужие!», – резюмировал Кива.

Как ранее писал «Эксперт», директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Зеленский, похоже, соглашается на передачу Польше суверенитета своей страны. По словам главы СВР, согласно поступающей в ведомство информации, грёзы Варшавы о возвращении «Восточных кресов» воплощаются в конкретные действия.

