Шувалов: «Сколково» нужно сосредоточиться на поиске новых возможностей и партнерств

Состоялось заседание Совета директоров Фонда «Сколково», на котором были приняты результаты выполнения стратегические КПЭ фонда за 2022 год. Средневзвешенный процент их исполнения составил 112,6%.

Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ, председатель Совета директоров Фонда «Сколково»:

«Совет директоров рассмотрел важные вопросы — о ключевых показателях эффективности и о бюджете. Команда фонда достигла поставленных КПЭ, несмотря на очень сложный внешний контекст. Сегодня нам нужно сосредоточиться на поиске новых возможностей и новых партнёрств. Большие возможности связаны с взаимодействием с Правительством Москвы, в том числе — для формирования передовой городской среды и кампуса Сколтеха. Очень сильный партнёр — Сбер, который активно занимается разработкой перспективных технологий, в создании и развитии которых также могут принимать более активное участие резиденты «Сколково».

В 2022 году выручка резидентов «Сколково» увеличилась на 42% по сравнению с 2021 годом и составила 351,9 млрд рублей. Совокупный объем внебюджетных инвестиций в технологические компании составил 37,1 млрд рублей.

Число резидентов «Сколково» на конец 2022 года выросло на 9% и составило 3500 компаний. По состоянию на 2022 год им удалось создать свыше 79 тыс. рабочих мест. Более 70% стартапов имеют выручку, темпы роста выше среднего показали участники кластеров ИТ и Промтех. Объем уплаченных налогов в московский бюджет составил 20,1 млрд рублей.