Германия свалилась в рецессию

Первая экономика Европы сползла в первую с начала пандемии рецессию, сообщает Bloomberg. Рецессией считается спад в экономике два квартала подряд. Это и произошло с немецкой экономикой. Надежды на то, что все закончится стагнацией, не сбылись. За спадом в октябре – декабре прошлого года на 0,5% последовал спад в январе – марте текущего года, по уточненным данным Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), на 0,3%.

«Нежелание домохозяйств совершать покупки было очевидным,- подчеркивается в заявлении Destatis.- Домохозяйства тратили меньше средств на еду и напитки, одежду и обувь, на мебель».

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Снизились расходы на приобретение электромобилей и многое другое. Снизились, кстати, и расходы правительства, а вот инвестиции выросли, главным образом, благодаря строительству в аномально теплую зиму.

Слабым утешением для немецких властей является то, что год назад многие экономисты предсказывали главной европейской экономике еще больше неприятностей и проблем. С другой стороны, рецессия стала серьезным ударом по канцлеру Шольцу, который исключал ее не далее как в январе этого года.

Некоторые компании, например, Zalando SE, доставляющая обувь, одежду и косметику по почте, винят в рецессии слабые потребительские настроения. Естественно, крупные проблемы и в производственном секторе. Спад в первом квартале вызывает все больше сомнений в восстановлении немецкой экономики, которого все ждали. Индекс ожиданий от Ifo снизился в мае впервые за 8 последних месяцев. Можно вспомнить и совсем свежий прогноз Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), которое считает, что рост ВВП ФРГ в 2023 году будет нулевым.

Оптимисты с большим воодушевлением встретили на этой неделе отчет Bundesbank, предполагавший, что экономика может в этом квартале и немного вырасти благодаря обилию новых заказов, ослаблению проблем с цепочками поставок и обвалом цен на энергоносители и электроэнергию. Но, к сожалению, спрос на товары резко сократился, потому что потребители из-за высокой инфляции предпочитают тратить деньги на развлечения с отдыхом и путешествия и поездки. Это является причиной еще одного очень неприятного явления – все более неровного роста экономики.

«На смену оптимизму начала года пришла реальность,- объясняет в аналитической записке клиентам ING экономист Карстен Бржевски.- Снижение покупательной способности, сокращение заказов промышленных предприятий, последствия самой жесткой и агрессивной за несколько десятилетий монетарной политики, а также ожидания замедления развития экономики США – все это способствует снижению деловой активности».

Экономисты Commerzbank считают более вероятной во второй половине года рецессию, а не подъем, который, кстати, несмотря на удручающую статистику упрямо продолжают прогнозировать многие экономисты.

Еще один фактор, способствовавший рецессии – инфляция тоже не дает оснований для оптимизма. Инфляция упорно держится выше 7% и, по прогнозам, если и будет снижаться, то очень медленно. В Bundesbank высокую инфляцию объясняют в числе прочего и ростом зарплат.

Усилия же ЕЦБ по обузданию инфляции и взятию цен под контроль могут еще больше снизить спрос. Банковские кредиты и займы уже подорожали. Будет тормозить рост экономики и продолжающая политика повышения учетной ставки центробанками.