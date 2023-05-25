Глава МИД Украины заявил о готовности Киева к обсуждению мирных инициатив

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в обращении по случаю Дня Африки заявил, что «незалежная» якобы готова обсуждать мирные инициативы, но при определённых условиях.

По словам министра, любые мирные инициативы не должны предусматривать замораживание конфликта и территориальные уступки со стороны Киева, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец».

«Украина открыта к обсуждению любых инициатив, если они предполагают под собой два принципа: не ведут к замораживанию конфликта и не предусматривают никаких территориальных уступок», – сказал Кулеба.

При этом глава внешнеполитического ведомства «незалежной» подчеркнул, что у Киева есть своя «формула мира», которая «должна стать основой для любых мирных усилий».

Как ранее писал «Эксперт», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные государства не желают выхода на мирные переговоры по Украине, в отличие от России и Китая.

По словам представителя Кремля, теперь, «когда маски сброшены», страны Запада «показывают свой звериный оскал». Он пояснил, что в Москве к этому относятся «как к реальности, с которой нам приходится жить».

