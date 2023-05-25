Глава Минпросвещения рассказал о планах по возврату в школы урока труда

Министерство просвещения РФ прорабатывает вопрос о возврате урока труда в школы, который будет отличаться от урока технологии.

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Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы сейчас прорабатываем, решаем вопрос того, чтобы вернуть урок труда. У нас есть урок технологии в дополнении к уроку цифровой технологии. А когда, скажем, [будет] урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно», — цитирует Кравцова ТАСС.

Как пишет агентство, ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий закрепить обязанность школьников трудиться с учетом возрастных особенностей и без согласия родителей, к примеру, убирать класс, сажать деревья, помогать в библиотеке или шить театральные костюмы.

Кравцов заявил, что Минпросвещения поддерживает такую инициативу. «Во-первых, это формирование моторики, развитие мышления. А потом, если молодой человек не умеет, условно говоря, гроздь забить, помочь своим родителям после школы. Это обязательно [нужно]. Мы поддерживаем законопроект», — пояснил чиновник.