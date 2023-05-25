Инвесторам «Яндекса» предложат несколько вариантов при реструктуризации бизнеса группы

Инвесторам группы «Яндекс» предложат на выбор несколько вариантов при разделении IT-холдинга на российскую и международную структуры.

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Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, один из возможных сценариев предполагает обмен акций в Yandex N.V. на участие в российском бизнесе. Также инвесторы смогут обменять свою долю на участие в международных стартапах, которые планируется выделить из «Яндекса», либо получить деньги. Уточняется, что все предложения должны быть одобрены акционерами «Яндекса».

По сведениям собеседника агентства, 24 мая состоялось заседание совета директоров группы «Яндекс», на котором обсуждалась покупка контроля российского бизнеса группой инвесторов, однако каких-либо решений по этому вопросу принято не было.

В конце прошлого года «Яндекс» анонсировал возможные изменения в корпоративной структуре, в рамках которых российский бизнес планируется передать в «управление менеджмента», в то время как зарегистрированная в Нидерландах головная структура Yandex N.V. может выйти из числа владельцев российского бизнеса. Когда именно может произойти реструктуризация, пока не сообщается.

Нынешняя структура акционерного капитала Yandex N.V. выглядит следующим образом: 8,5% принадлежат семейному трасту основателя компании Аркадия Воложа, 3,2% владеют сотрудники компании, а все остальное торгуется на рынке. Что касается голосующих акций, 45,1% принадлежат все тому же семейному трасту, а еще 6,6% — сотрудникам и членам совета директоров компании. К тому же, «золотой» акцией с 2019-го владеет Фонд общественных интересов.

Ранее стало известно, что в потенциальной сделке по приобретению контрольной доли в компании заинтересованы основатель «ЛУКойла» Вагит Алекперов и глава «Норникеля» Владимир Потанин с группой соинвесторов, среди которых банк ВТБ. Кроме того, к консорциуму могут присоединиться председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. В ВТБ подтвердили интерес к покупке доли в «Яндексе» в составе группы инвесторов.