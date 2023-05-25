Исполнителям рассказали, как стать популярным и заработать в сервисе ЯRUS.Музыка

Блоги с платным доступом, монетизация клипов, донаты от слушателей. Как начинающим музыкантам реализовать свое творчество, получить признание и заработать в социальной сети ЯRUS, читайте в статье.

Российская социальная сеть ЯRUS предоставляет авторам контента разнообразные возможности для заработка. Донаты являются отличным способом выразить восхищение творчеством: пользователи могут отправлять монетки в поддержку полюбившихся исполнителей. Начиная от 1000, монеты выводятся в рублях на банковский счет по курсу один к одному.

Платформа ЯRUS также предлагает уникальные условия монетизации видеороликов: за каждые 1000 просмотров музыкального клипа исполнителю начислят 50 монет. Кроме того, при публикации коротких вертикальных видео длиной до 60 секунд музыкант получает 20 монет за каждые 1000 просмотров.

Блоги с платным доступом — удобный инструмент для публикации эксклюзива. В закрытых платных лентах исполнители могут выкладывать секретные видеоролики с концертов, фото с репетиций и рассказывать о дате выхода предстоящих релизов. Сумма входа может быть любой: музыкант сам определяет стоимость доступа к блогу и формат подписки.

«На финальной стадии разработки ЯRUS — монетизация музыки: эта система будет запущена уже в первой половине текущего июня. Следующим этапом монетизации станет система поощрений за просмотры текстовых постов и фото», — делится ведущий менеджер продукта социальной сети ЯRUS Алексей Иванов.

Сегодня в сервисе ЯRUS.Музыка собраны композиции независимых исполнителей со всей страны: это более 35 тысяч треков и около 14 тысяч альбомов. От народной музыки до хип-хопа: независимые музыканты различных жанров могут стать популярными в российской социальной сети ЯRUS. Скачать приложение можно в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.