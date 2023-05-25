Кабмин утвердил Концепцию технологического развития и мегапроекты на ближайшие годы

Правительство утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года, согласно которой Россия к этому времени должна будет обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий. Кроме того, в рамках этой концепции утвержден перечень крупных индустриальных проектов, направленных на разработку и производство приоритетной высокотехнологичной продукции, с объемом инвестиций не менее 10 млрд рублей каждый, сообщили в пресс-службе правительства.

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«Главная задача – обеспечить технологический суверенитет, внедряя результаты отечественных исследований и разработок. Очень важно добиться того, чтобы новаторство позволяло предприятиям опережать конкурентов, а также сформировать инновационную модель экономического роста страны», — заявил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно Концепции, к 2030 году в России должно быть налажено производство чипов, высокоточных станков, авиакосмической техники, беспилотников, лекарств, медоборудования, телекоммуникационной техники и программного обеспечения. При этом доля таких отечественных товаров в общем объеме потребления должна составить не менее 75%. Кроме того, к концу третьего десятилетия XXI века объем инновационных товаров, работ и услуг должен возрасти в 1,9 раза, число патентных заявок — в 2,4 раза, а количество предприятий обрабатывающей промышленности, использующих технологические инновации, — в 1,6 раза.

«Будет использоваться ряд инструментов. Прежде всего речь идет о сквозных технологиях, которые значимы для многих отраслей, о создании возможностей для бизнеса зарабатывать именно за счет новых разработок. И конечно, о запуске промышленных мегапроектов, реализация которых обеспечит формирование долгосрочного заказа на внедрение критических технологий, развитие смежных предприятий, в том числе по изготовлению ключевых узлов и комплектующих. Десять из них уже одобрены», — сообщил Мишустин.

Одобренные кабмином мегапроекты связаны с локализацией на территории РФ производства необходимых лекарств, медизделий и оборудования, с налаживанием выпуска критически важной химической продукции, приоритетной станкоинструментальной, электронной и радиоэлектронной продукции, судов и судового оборудования, воздушных судов, средне- и высокооборотных дизельных двигателей и продукции на их основе, с развитием беспилотных авиасистем и производством сжиженного природного газа на основе отечественного оборудования.

Реализовать эти мегапроекты предполагается в 2023-2024 годах за счет бюджетных и внебюджетных инвестиций. Общая сумма вложений превысит 100 млрд рублей. Кроме того, в ближайшее время список может быть расширен за счет проектов в области разработки и производства оборудования разведки, добычи и переработки критически важных видов минерального сырья, оборудования для промышленного птицеводства, развития технологий атомной промышленности и разработки оборудования для строительного и дорожно-строительного комплекса.

