Киев нашел эффективный способ увеличить собственные потери

Из офиса президента Зеленского сообщили, что Украина «уже перешла в контрнаступление». В отсутствие министра обороны, который, согласно утечкам из Киева, тяжело ранен в голову и перенес трепанацию черепа, о планах и действиях ВСУ проинформировал советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Он заявил в эфире итальянского телеканала Rai 1 в среду, что контрнаступление идет уже несколько дней. «Эта война растянута на полторы тысячи километров вдоль границы, но отдельные операции уже начаты», — сказал советник.

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Как и предполагал ранее «Эксперт», Украина не будет до выздоровления Залужного или назначения нового главкома ВСУ концентрировать свои силы на одном направлении, а предпочтет тактику «неожиданных выпадов» на разных участках фронта. Правда, далеко не все они оказываются неожиданными для Вооруженных сил России — на участках предполагаемых прорывов украинских военных ждут и, основываясь на данных нашей разведки, наносят упреждающие удары.

Подоляк в своем выступлении коснулся, конечно, и событий в Белгородской области. Он постарался донести официальную позицию офиса, заключающуюся в том, что Киев — по крайней мере, ВСУ — к прорыву диверсионной группы в Белогородской области якобы отношения не имеет.

«Украина планирует использовать переданное Западом вооружение для проведения военных действий только на территориях, которые считает своими собственными», — сказал Подоляк.

Ранее канцлер германии Шольц и некоторые другие западные политики заявляли, что не позволят использовать технику НАТО на территориях, которые Запад признает российскими. В итоге же получается, что эту технику для атак на российские территории используют не официальные ВСУ, а некие «партизаны», которые, предположительно, подчиняются начальнику главного управления разведки МОУ Буданову.

Вне зависимости от этих, назовем их так, «нюансов», Министерство обороны России на примере диверсионной группы в Белгородской области ясно дало понять, что в подобных случаях, в отличие от обычных боевых действий, пленных брать никто не собирается.

«Мы будем действовать так же жестко», — подчеркнул Сергей Шойгу. А его ведомство сделало то, чего ранее не делало никогда: предоставило СМИ видеозаписи с телами ликвидированных диверсантов, которых оказалось более семидесяти.

Что же касается «легального» фронта, то здесь пленных по-прежнему берут. Согласно оценкам, которые опубликовал 25 мая портал emigrating.ru, в России сейчас находятся более 17 тысяч военнопленных ВСУ, не считая тех, кого обменяли, отпустили домой в одностороннем порядке (обычно так поступают с призванными в ВСУ насильно и сдавшимися в первом же бою), или перешли на службу в российские ЧВК. По непроверенным данным, которыми располагает «Эксперт» от источника в зоне СВО, сейчас там на стороне России сражаются более тысячи сдавшихся в плен бывших солдат ВСУ, которые подали официальное прошение о предоставлении им российского гражданства. Некоторые уже представлены к наградам.

Потеряв Артемовск, ВСУ активизировались на других направлениях. В последние дни — на Купянском. Там, начиная с 22 мая, попытки прорывов следуют одна за другой. За это время враг потерпел поражения и отступил в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка, Двуречная и Першотравневое Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское Луганской народной республики. Уничтожено свыше 150 украинских военнослужащих, 4 бронемашины, две гаубицы.

А вот на Донецком направлении даже таким «контрнаступом» не пахнет. Там атаковали наши. В результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии за два дня уничтожено до 525 украинских военнослужащих, три танка, 7 бронетранспортеров, гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Кроме того, в районе населенных пунктов Славянск, Григоровка, Верхнекаменское и Ступочки Донецкой народной республики уничтожены четыре склада боеприпасов, а над Григоровской сбит Миг-29 ВВС Украины.

Что же касается Артемовска, то, как сообщил 24 мая исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, к городу подошли новые боеспособные части и взяли под контроль фланги, надежность которых до последнего времени вызывала тревогу у российского командования. Сейчас там спокойно.

Стабилизируя ситуацию в приграничных регионах России, власти создают здесь подразделения территориальной самообороны, состоящие из людей, которые живут и работают на местах, но при необходимости готовы взять в руки оружие.

В администрации Белгородской области, в частности, после нападения диверсионной группы заявили, что создали на границе с Украиной семь таких батальонов. Как рассказал в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков, это почти 3 тысячи человек, которые регулярно тренируются с осени 2022 года. «Ищем сейчас законные основания, чтобы вооружить их», — сообщил губернатор.