Минобороны РФ рассказало об ударах по украинским опорным пунктам в ДНР системой «Солнцепек»

Российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» поразила опорные пункты украинских сил в районе села Первомайское в ДНР.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева.

«Экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" соединения радиационной химической и биологической защиты Южного военного округа выполнены три огневые задачи по взводным опорным пунктам 59 отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Первомайское», — рассказал Астафьев.

Также сообщается, что российская авиация нанесла удары по украинским «опорникам» на Лисичанском (ЛНР) и Авдеевском направлениях (ДНР).