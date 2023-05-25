Минобороны сообщило оперативные данные о ходе СВО

На брифинге 25 мая Минобороны сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно информации, которую озвучил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки на Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии, активных действий подразделений «Южной» группировки войск уничтожено до 270-ти украинских боевиков, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и гаубица Д-30. Уничтожены 2 склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110 механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ступочка и Авдеевка (ДНР).

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новоселка (ДНР), Малая Токмачка и Нестерянка (Запорожская область). В районе населённого пункта Владимировка (ДНР) пресечены действия украинской ДРГ. Потери противника составили до 110 боевиков, 4 автомобиля и2 гаубицы Д-30.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР), Райгородка и Червоная Диброва (ЛНР). Уничтожено до 65 украинских боевиков, 3 пикапа, 2 гаубицы (Д-20 и Д-30), а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Масютовка, Тимковка, Котляровка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). В районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка (Харьковская область), Ивановка (ДНР) и Розовка (ЛНР) пресечены действия 4-х украинских ДРГ. Потери ВСУ составили до 190 боевиков, 3 автомобиля и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения уничтожено до 25 украинских боевиков, 2 автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ в поражены 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.

Российские средства ПВО перехватили 8 снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 28 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Токаревка (Харьковская область), Червоная Диброва, Кременная, Житловка, Затишное, Новокраснянка (ЛНР), Светлодарское, Евгеновка, Зеленый Гай (ДНР), Чубаревка (Запорожская область) и Каиры (Херсонская область).

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 429 самолётов, 235 вертолётов, 4 321 БПЛА, 424 ЗРК, 9 298 танков и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин РСЗО, 4 901 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 10 447 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 24 мая Конашенков сообщил, что ВСУ безуспешно атаковали корабль «Иван Хурс» Черноморского флота с помощью беспилотных катеров. Согласно его данным, все катера противника были уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор, «Иван Хурс» продолжает выполнение поставленных задач.

