На ЦИПР-2023 обсудят цифровую независимость и развитие российских ИТ-решений

Одними из главных направлений деловой программы станут обсуждение цифровой независимости российской промышленности, построение эффективного взаимодействия бизнеса, науки и государства, совершенствование и популяризация российского софта. Отдельный трек деловой программы будет посвящен цифровым решениям, влияющим на социальную экономику, культуру и тренды.

Деловая программа конференции разделена на пять тематических треков, каждый из которых посвящен отдельным аспектам цифровизации:

ЦИПР. Цифровая независимость;

ЦИПР. Индустрия;

ЦИПР. Бизнес;

ЦИПР. Обратная сторона технологий;

ЦИПР. Разработка.

Ключевыми событиями первого дня конференции станут сессии «Антигиперсвязанный мир. Экономические и социальные эффекты цифрового общества» и «Сумма технологий искусственного интеллекта. Тренды и вызовы». Отдельные сессии будут посвящены вопросам кибербезопасности в критически важных сферах жизни, образовательным трендам в условиях импортозамещения и многому другому. Участники обсудят лучшие практики в развитии российского софта и перспективы внедрения технологий биометрии и цифровой идентификацииа, а также образ будущей модели взаимодействия стран БРИКС в сфере цифровизации промышленности.

Во второй день конференции пройдет главное пленарное заседание, которое будет посвящено результатам работы индустриальных центров компетенций (ИЦК), образованных по итогам ЦИПР-2022. В рамках пленарного заседания представители бизнеса и государства обсудят перспективы и вызовы в развитии российского ПО, а также пути достижения автономности российской промышленности.