На Западе признали неизбежность пугающего Вашингтон сближения Москвы и Пекина

Призванный стабилизировать ситуацию в мире союз России и Китая станет настоящим геополитическим вызовом для США.

Об этом пишет Global Times.

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Издание отмечает, что причина «разделенного отношения» Вашингтона к Москве и Пекину — «неконтролируемые гегемонистские импульсы и страх перед так называемым китайско-российским альянсом, который считается величайшим геополитическим кошмаром Штатов».

Подчеркивается, что богатая практика «всеобъемлющего стратегического партнерства» России и Китая говорит о том, «что, когда политическое взаимодоверие между двумя странами достигает определенного уровня, мир внезапно становится более открытым, представляя возможности и потенциал для взаимовыгодного сотрудничества».

Автор статьи обращает внимание на то, что в дополнение к традиционной теме энергоресурсов Россия сейчас «сосредоточена на углублении интеграции передовых особых экономических зон на Дальнем Востоке с оживлением Северо-Восточного Китая, содействии расчетам в юанях в сфере финансов, укреплении сотрудничества в области строительства инфраструктуры и постоянном повышении уровня трансграничного транспортного сообщения».

«Все это обеспечивает отличные результаты. простор для воображения… Всестороннее сотрудничество между Китаем и Россией неуклонно развивается», — говорится в публикации.

Автор статьи указывает на то, что сотрудничество Москвы и Пекина «заставляет нервничать» западные СМИ, для которых важно поддерживать уже устаревающий лейтмотив о зависимости России от Китая — уточняется, что это нужно для дискредитации отношений двух государств.

Тем не менее, по убеждению обозревателя, стратегическое партнерство между РФ и КНР обогащается и укрепляется благодаря практическим действиям, а помехи, которые создают западные страны, не в состоянии этому помешать.

В Пекине 24 мая прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В тот же день глава российского правительства провел переговоры с китайским коллегой Ли Цяном. Стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе в сфере торговли и экспорта российской сельхозпродукции в КНР. Отмечается, что налицо «серьезные результаты первого визита Мишустина в Китай с момента вступления в должность премьер-министра России».

«Повышение качества китайско-российского экономического и торгового сотрудничества в сочетании с полным запасом нефти приведет их к более дальнему и широкому будущему», — констатирует издание.