Мировая карта поставок нефти сильно изменилась

Санкции США, Великобритании и Евросоюза вынудили Россию перенаправить нефтяные потоки с запада на восток, в Азию. Основными импортерами российской нефти являются Китай, покупающий также нефть у Венесуэлы и Ирана, и Индия. На их долю пришлась, по данным Kpler, почти треть (св. 30%) всей нефти, поставленной в апреле упомянутыми выше тремя государствами, что на 18% больше, чем показатель февраля 2022 года.

Экспорт нефти в КНР и Индию из традиционных поставщиков снизился. К примеру, экспорт из стран Западной Африки и США в КНР и Индию сократился на 40 и 35% соответственно.