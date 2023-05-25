Мировая карта поставок нефти сильно изменилась

Санкции США, Великобритании и Евросоюза вынудили Россию перенаправить нефтяные потоки с запада на восток, в Азию. Основными импортерами российской нефти являются Китай, покупающий также нефть у Венесуэлы и Ирана, и Индия. На их долю пришлась, по данным Kpler, почти треть (св. 30%) всей нефти, поставленной в апреле упомянутыми выше тремя государствами, что на 18% больше, чем показатель февраля 2022 года.
Экспорт нефти в КНР и Индию из традиционных поставщиков снизился. К примеру, экспорт из стран Западной Африки и США в КНР и Индию сократился на 40 и 35% соответственно.
«Азиатские покупатели выиграли больше всех благодаря низким ценам»,- говорит бывший экономист Sinochem Energy Co. Ван Ненцюань.
Ряд азиатских стран во главе с Индией также стали в последние месяцы самыми крупными торговыми партнерами России и помогли ей в целом восстановить нефтяной экспорт.
«Почти 90% российского экспорта (нефти) сейчас идет в эти две страны (КНР и Индия)»,- объясняют в аналитической записке Андреас Эконому, Бассам Фаттух и Ахмед Мехди.
России удалось успешно перенаправить свой нефтяной экспорт, но при этом была потеряна большая часть их старых клиентов. Зависимость экспорта нефти, главным образом, от Китая и Индии, резко усиливает рыночные позиции нефтеперерабатывающих предприятий этих стран.
Особенно сильно за последний год вырос аппетит к российской нефти Индии. У Китая он, конечно, тоже вырос, хотя и не так сильно, за счет нефти из Ирана и Венесуэлы, которые Пекин тоже покупает с большими скидками. Кстати, нефтяная промышленность Ирана и Венесуэлы долго находится под американскими санкциями.
Изменение потоков нефти в прошлом году и крайняя необходимость для России поставлять нефть на азиатские рынки, а также существовавшие уже не один год ограничения на поставки нефти из Ирана и Венесуэлы привели к повышению роли так называемого «теневого» флота танкеров.