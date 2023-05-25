Новости спецоперации: в ДНР допустили попытку Украины вернуть Артёмовск

Ян Гагин – советник временного исполняющего главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина – заявил, что ВСУ с большой долей вероятности могут предпринять попытку отбить Артёмовск (украинское название Бахмут).

В эфире Первого канала он предположил, что попытка отбить город со стороны украинской армии ещё предстоит, и она «очень вероятна». При этом Гагин усомнился в успехе возможной атаки ВСУ на Артёмовск, так как не только весь город, но также все дороги, ведущего к нему находятся под контролем российских артиллерии и авиации.

Как ранее писал «Эксперт», 20 мая стало известно, что российские силы полностью установили контроль над Артёмовском.

Напомним, Артёмовск являлся важным транспортным узлом для снабжения ВСУ. Битва за город, которая началась 8 октября 2022 года и продолжалась 224 дня, была одним из самых масштабных сражений за время освобождения Донбасса с 2014 года. Потери противника составили около 5 тыс. человек погибшими и 50-70 тыс. ранеными.