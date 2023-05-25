ОАК представила первого российского робота для производства композитного крыла самолета МС-21

Корпорация «Иркут» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») в сотрудничестве с Южно-Российским государственным политехническим университетом им. Н.И. Платова создала первого отечественного робота-укладчика композитного волокна, который заменит зарубежное оборудование и будет использоваться при серийном производстве «черного» крыла самолета МС-21.

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Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

«Все ключевые элементы, включая программное обеспечение и системы управления процессами, произведены в России», — подчеркивается в сообщении.

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Уточняется, что композитное, или «черное», крыло — одно из преимуществ МС-21, которое позволяет уменьшить вес планера и улучшить аэродинамическое качество машины. Его создание представляет собой сложнейший процесс, который требует высокотехнологичного оборудования.

«С помощью роботов происходит автоматическая укладка сухой углеродной ленты, которая послойно формирует будущую деталь авиалайнера. При помощи лазера углеродная лента разогревается и склеивается с предыдущим слоем. Непрерывность выкладки обеспечивается применением свернутой на бобине ленты длиной от 3000 до 3500 метров», — поясняется в пресс-релизе. Отмечается, что ранее оборудование для такой работы закупалось за рубежом, однако после введенных против РФ санкций поставки были остановлены.

Первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков отметил, что импортные композитные материалы в крыле МС-21 удалось заменить в кратчайшие сроки; в конце 2022 года изменения в типовую конструкцию самолета были одобрены Росавиацией. «Теперь для отечественного "черного" крыла создали и российского робота-укладчика, который ни в чем не уступает иностранным аналогам, а во многом превосходит их. Оборудование позволит нам не зависеть от зарубежных поставщиков и поможет выйти на ритмичный выпуск до 36 самолетов МС-21 в год», — подчеркнул Артяков.

Уточняется, что опытный образец робота запущен в промышленную эксплуатацию в московской лаборатории компании «АэроКомпозит», которая является центром компетенций ОАК в сфере инновационных разработок и производства деталей и агрегатов из полимерных композиционных материалов.

«Мы полностью отработали отечественную технологию, добившись высокого качества, скорости и надежности системы», — рассказал первый замглавы корпорации «Иркут» — генеральный директор АО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский. По его словам, следующей целью является масштабирование решения для серийного производства композитных конструкций крыла МС-21 и увеличение объемов выпуска самолетов.

МС-21 — отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров.

Начало серийных поставок лайнера намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы шесть самолетов. Все машины будут оснащены только российским ПД-14.