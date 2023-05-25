Ozon откроет в Подмосковье новый складской комплекс за 4 млрд рублей

Российский маркетплейс Ozon 30 мая запустит шестой фулфилмент-центр в Московской области.

Инвестиции компании в проект составили 3,8 млрд руб., сообщает пресс-служба маркетплейса.

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«Основная часть средств пошла на закупку высокотехнологичного оборудования и создание собственных IT-систем для автоматизации производства», — уточняется в сообщении.

Площадь хранения у складского комплекса на территории логистического парка «Софьино» в Раменском городском округе составляет более 76 тыс. кв. м., что позволит размещать до 30 млн товаров разных категорий. Фулфилмент-центр, рассчитанный на обработку более 900 тыс. заказов в день, обеспечит около 4 тыс. новых рабочих мест. «Открытие нового объекта поможет компании удовлетворить растущий спрос продавцов и покупателей в Центральной России на услуги маркетплейса», — подчеркивается в пресс-релизе.

По словам гендиректора Ozon Fulfillment Александра Гейля, компания продолжает развивать сеть логистических комплексов, которая охватывает почти два десятка крупных городов России, Беларуси и Казахстана. «Открытие нового фулфилмент-центра в Московской области — это наш ответ на растущий спрос на услуги маркетплейса из самого экономически активного региона для нашего бизнеса. Располагая товар ближе к потребителям, мы делаем продажи на маркетплейсе проще и выгоднее как для продавцов, так и для покупателей», — приводятся слова топ-менеджера.

Отмечается, что на сегодня площади логистической инфраструктуры Ozon превышают 1,4 млн кв. м, с 2020 года она увеличилась в шесть раз. Логистические мощности онлайн-маркетплейса насчитывают 24 фулфилмент-центра в РФ и СНГ, свыше 95 сортировочных центров и почти 30 тыс. пунктов выдачи заказов и постаматов.