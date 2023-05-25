Плюс 35 «Москвичей»: названо число проданных с начала года отечественных электрокаров

По итогам четырех месяцев текущего года в России было продано 587 новых электромобилей отечественных марок. Они составляют 23,7% от общего количества проданных в стране электрокаров. Бестселлером среди всех электромобилей на российском рынке стал Evolute i-PRO, сообщает агентство «Автостат».

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Согласно данным о зарегистрированных в ГИБДД машинах, россияне в январе-апреле приобели 379 Evolute i-PRO, 173 — Evolute i-JOY и всего 35 — «Москвичей 3е».

Базовая версия седана Evolute i-PRO стоит от 2,99 млн рублей, хэтчбека Evolute i-JOY — от 3,49 млн рулей. Сборку электромобилей китайской компании Dongfeng ведет компания «Моторинвест» в Липецкой области. Электрический «Москвич 3е» представляет собой перелицованный китайский кроссовер Sehol E40X, его производство стартовало в конце декабря 2022 года, цена начинается от 3,5 млн рублей.

«По совокупному объему продаж отечественные электромобили уступают немецким (834 шт.) и китайским (616 шт.), на долю которых пришлось 33,7% и 24,9% соответственно. При этом они опережают "американцев" (389 шт.), доля которых составила 15,7%. Среди немецких электрокаров самыми популярными являются модели Volkswagen, среди китайских – Voyah, BYD и Zeekr, а из американских – Tesla», — добавили в «Автостате».