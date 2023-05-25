Послы ФРГ, Дании и Швеции вызваны в МИД РФ из-за ситуации вокруг «Северных потоков»

Послы ФРГ, Дании и Швеции вызваны в МИД РФ, где им был заявлен протест в связи с полным отсутствием у российской стороны результатов якобы проводимых властями этих стран расследований диверсий на «Северных потоках», произошедших в сентябре 2022 года, а также их неспособностью обеспечить транспарентность следственных действий.

Кроме того, отсутствие ответов на направленное еще 6 октября 2022 года главам правительств этих стран послание премьер-министр РФ Михаила Мишустина о необходимости проведения всестороннего и открытого расследования с участием представителей российских органов власти и ПАО «Газпром», игнорирование нот российских посольств на этот счёт, квалифицированно внешнеполитическим ведомством, как неприемлемое, передаёт РИА Новости.

«Констатировано отсутствие заинтересованности упомянутых стран в установлении подлинных обстоятельств данной диверсии, – заявили в российском МИД. – Напротив, своими действиями они явно затягивают время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления, за которым, как мы думаем, стоят известные страны».

В ведомстве также считают, что сбрасываемые «утечки» об этом деле, являются малоправдоподобными версиями с желанием запутать ситуацию.

«Заявлено о намерении и далее добиваться от властей ФРГ, Дании и Швеции проведения объективного всеобъемлющего расследования диверсий на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» с обязательным подключением России», – сообщили в МИД РФ.

Ранее «Эксперт» оценил ущерб от терактов на «Северных потоках» и проанализировал юридические основания для России истребовать компенсацию потерь и добиться справедливости.

Напомним, ЧП на газопроводах «Северный поток» произошло в сентябре 2022 года, когда в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства были повреждены две трубы газопровода «Северный поток» и одна труба газопровода «Северный поток – 2».

В феврале 2923 года американский журналист и публицист Сеймур Херш обнародовал результаты собственного расследования, согласно которым диверсию с подрывом российского газопровода осуществили спецслужбы США при участии Норвегии.