Производство танковых двигателей у ЧТЗ «Ростеха» превысило показатели периода холодной войны

Группа «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») нарастила количество выпускаемых танковых двигателей до уровня, превышающего лучшие показатели послевоенного советского периода.

Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

«По итогам работы за первый квартал текущего года количество ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысило на 12% показатели СССР периода холодной войны. Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ», — заявил директор по особым поручениям АО «Концерн "Уралвагонзавод"» Игорь Мешков. Он отметил, что коллектив предприятия за последний год вырос почти на треть.

Основной продукцией ЧТЗ являются дизельные двигатели мощностью до 1500 л.с. «Мы системно работаем над повышением технологичности производственных процессов, над сокращением времени и трудозатрат на ту или иную операцию. Реализуем комплексную программу техперевооружения предприятия. Это позволяет повышать качество обработки деталей, автоматизировать производственные линии, а также в перспективе даст нам возможность выйти на еще большие объемы выпускаемой продукции», — приводятся слова врио гендиректора «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Елены Тихомировой.

Челябинский завод, который 1 июня будет праздновать свое 90-летие, является системообразующим предприятием региона, подчеркивается в пресс-релизе.