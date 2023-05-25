Путин призвал активнее продвигать бренд «Сделано в Евразэс»

Сотрудничество в рамках Евразийского союза продолжает укрепляться на принципах взаимной выгоды, учета интересов друг друга и с ориентиром на улучшение благосостояния жителей пяти государств, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Оно проходило в Большом Кремлевском дворце с участием премьер-министра Армении, президентов Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Глава российского государства указал, что внутри союза нужно поддерживать «реальную, стопроцентную свободу передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала», а также увеличивать количество новых совместных производств под общей торговой маркой «Сделано в Евразэс».

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«Надо сделать так, чтобы граждане всех пяти стран, приезжая в другое государство союза работать, учиться или вести бизнес, чувствовали себя комфортно, как дома. Добиваться этого можно, если поддерживать внутри союза реальную, стопроцентную свободу передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, обеспечивать сопряжение конкурентных преимуществ наших государств», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

Говоря о конкретных задачах взаимодействия в рамках Евразэс, президент РФ указал на необходимость развития промышленной кооперации и «увеличение количества новых совместных производств под общей торговой маркой «Сделано в Евразэс».

«Важно, чтобы такой новый бренд как можно скорее стал узнаваемым и завоевал популярность потребителей во всех наших странах, а "Евразийский знак качества" на товарах, изготовляемых на территории государств "пятерки", означал соответствие продукции самым высоким стандартам», — отметил он.

Для обеспечения устойчивой кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, чтобы капиталы оставались в границах ЕАЭС и инвестировались в дальнейшее укрепление экономик пяти государств, президент РФ также предложил учредить евразийское рейтинговое агентство, которое «обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария для обслуживания растущей экономической активности на территории Евразии».

