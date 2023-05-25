Россия и Китай расширили сотрудничество в сфере высокотехнологичного обрабатывающего оборудования

Российский холдинг «СТАН», разработчик станков с ЧПУ, будет сотрудничать в области производства пятиосевых систем ЧПУ и робототехники с китайской корпорацией HNC. О подписании соглашения между двумя компаниями, состоявшемся на московской выставке «Металлообработка-2023», заявили представители госкорпорации «Ростех», в чей контур входит российский производитель. Указывается, что взаимодействие с одним из отраслевых лидеров в области систем ЧПУ позволит усилить рыночные позиции «СТАН» в системе пятиосевых станков, применяемых при изготовлении широкой линейки продукции, включая элементы шасси для гражданских самолетов, морских винтов, коленчатых валов и прочего.

«В этом году "СТАН" и HNC заключили рамочное соглашение о сотрудничестве на международной машиностроительной выставке CIMT в Пекине. Сегодня мы расширяем наше партнерство: компании будут тесно взаимодействовать в области производства пятиосевых систем управления. Это наиболее совершенные системы ЧПУ для высокотехнологичного обрабатывающего оборудования. Также сотрудничество направлено на взаимное развитие инженерных компетенций. В настоящее время первая группа специалистов "СТАНа" уже обменивается опытом со своими коллегами в КНР», — приводит пресс-служба «Ростеха» слова генерального директора ООО «СТАН» Бориса Богатырева.

Лю Цзиго, представитель HNC, главный исполнительный директор российского представительства «СНС-Волга» (российско-китайское СП, специализирующееся на создании систем ЧПУ, официальный представитель китайской корпорации HNC в России), свою очередь указал, что китайская компания заинтересована в долгосрочном сотрудничестве и совместных проектах с ведущими отраслевыми производителями. «Партнерство между "СТАН" и HNC откроет новые возможности для компаний, а также позволит организовать обмен опытом и производственными практиками в области станкостроения», — заявил он.

ООО «СТАН» — российский разработчик современных станков с числовым программным управлением для высокотехнологичных отраслей промышленности, в чью производственную линейку входят портальные, токарно-фрезерные, шлифовальные станки, тяжелые прессы и другое оборудование.

HNC — китайский производитель высокотехнологичных систем ЧПУ, проводящий исследования в области пятиосевого числового программного управления, прикладных технологий и в других сферах.