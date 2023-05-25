Российские военные за ночь уничтожили в Крыму шесть БПЛА

В ночь на 25 мая в разных районах Крыма российскими военными были ликвидированы шесть беспилотников.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО 6 БПЛА. Жертв и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Об атаках дронов также проинформировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Рано утром наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь», — сообщил он, добавив, что в районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько аппаратов были заглушены и посажены средствами РЭБ. «Никакие объекты в городе не пострадали», — уточнил губернатор.

В Крыму и Севастополе действует высокий, «желтый» уровень террористической опасности, введен режим среднего уровня реагирования.