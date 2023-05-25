Рынок назначил дефолт США на 6 июня

Министр финансов США Джанет Йеллен перешла уже к ежедневным – даже без перерывов на выходные – заявлениям о том, что после 1 июня у казначейства иссякнут средства. Часть республиканцев в палате представителей уверена, что это блеф и попытки психологического давления на них. Во вторник некоторые из них заявили, что ей следовало бы привести доказательства.

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Вчера министр ответила. Она вновь назвала начало июня крайним сроком и заявила, что вскоре проинформирует конгресс о состоянии государственных финансов. На форуме Wall Street Journal Йеллен сообщила, что трудно сказать точно, в какой именно день правительству не хватит средств. Однако, по ее словам, она попытается повысить уровень точности определения этой даты, основываясь на поступлении платежей.

При этом Йеллен отметила, что на финансовых рынках уже начинают проявляться признаки стресса: более высокие ставки казначейских векселей с погашением в начале и середине июня.

И вот в этом республиканцы могут даже не сомневаться: вчера бумаги, по которым вскоре может произойти технический дефолт, вновь обрушились, а их доходность (она меняется обратно пропорционально котировкам) взлетела. Но процесс этот начался далеко не вчера.

Так, доходности US Treasury Bills с погашением 1 и 6 июня, по которым дефолт может быть объявлен первыми, еще в понедельник взлетели на 30 б.п. (до 5,72%) и 40 б. п. (до 5,82%) соответственно. Эти цифры в иной ситуации могли бы считаться нонсенсом – и по скорости изменения, и, конечно, по размеру доходности. Ведь у векселей, истекающих 30 мая, она была около 2%.

Но вчера доходность US Treasury Bills с погашением 1 и 6 июня превысила уже 7%. В принципе, нормальная динамика для преддефолтных бумаг – бывает и куда хуже. Но вот для казначейских векселей США – одной из основ не только американской, но и мировой финансовой системы – это просто скандал.

Одной из причин этого была пресс-конференция спикера палаты представителей Кевина Маккарти, на которой прозвучало много всего, включая и то, что доводить дело до дефолта он не хочет. Однако главное, что вынес из этого рынок – ничего не изменилось: стороны по-прежнему не готовы к сделке. А времени осталось – всего ничего. Именно поэтому еще накануне резко пошли вниз американские акции, а с утра их поддержали и фондовые индексы Азии. Nikkei потерял 0,9%, Shanghai Composite – 1,3%, Hang Seng – 1,6%, а Hang Seng Tech – 2,1%.

В Европе слова Маккарти уже успели расслышать – и падение европейских индексов ускорилось. Общеевропейский STOXX 600 потерял по итогам дня 1,8%. Здесь помимо прочего продолжился обвал акций индустрии роскоши. По расчетам Bloomberg, за два дня этот сектор потерял более $60 млрд капитализации. Это неудивительно, учитывая, что на фоне возможных в случае дефолта США потрясений он уже не выглядит таким уж защитным. При этом он весьма дорог – коэффициент цена/прибыль MSCI Europe Apparel & Luxury Index вдвое выше, чем у эталонного MSCI Europe.

Богатейший человек мира, глава LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно во вторник, согласно Bloomberg Billionaires Index, потерял $11,2 млрд, сократив состояние до $192 млрд. Вчерашний день тоже стоил ему несколько миллиардов – акции его компании потеряли еще более 2%.

Упали, естественно, и американские фондовые индексы. Так, Dow Jones Industrial Average потерял вчера на закрытие еще 0,8%.

Исторически рынки начинало заметно трясти за две недели до момента, который они воспринимают как дату возможного дефолта. Так что на деле они ждут его позже 1 июня. Но ненамного.

Вчера вечером доходность казначейских векселей США с погашением в первый летний день немного упала – до 6,94%. А вот истекающие 6 июня – почти ровно через две недели – давали 7,09%. На этот день рынок пока и назначает дефолт.

