Шойгу заявил, что Запад развязал против России и Белоруссии необъявленную войну

Против Москвы и Минска развязана необъявленная война, которую ведут страны Запада.

Об этом в ходе встречи с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну», — сказал Шойгу.

По его словам, «военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность». «Реализуется комплекс мероприятий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил альянса в Восточной Европе. Разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи границ Союзного государства», — отметил глава российского оборонного ведомства.

Министры обороны двух стран подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии.

«Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», — сказал Сергей Шойгу в ходе подписания документов. Министр уточнил, что «в дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку».

Осуществляемые Россией и Белоруссией меры «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам», подчеркнул глава Минобороны РФ.

В марте президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с белорусским коллегой Александром Лукашенко по размещению тактического ядерного оружия в республике. По словам российского лидера, Минску передан ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем тактического ядерного оружия.