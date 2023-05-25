Собрание акционеров «ЛУКойла» утвердило дивиденды за 2022 год в 438 руб. на акцию

Собрание акционеров компании «ЛУКойл» утвердило дивиденды за 2022 год в размере 438 руб. на акцию без учета промежуточных.

Об этом сообщила пресс-служба НК. В общей сумме выплаты составят 303,48 млрд руб.

Датой, на которую определяются имеющие право на получение дивидендов лица, установлено 5 июня 2023 года.

Промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 года составляли 256 руб. на обыкновенную акцию, или 177,37 млрд руб. общих выплат. Чистая прибыль компании по итогам прошлого года — 790,12 млрд руб., из этой суммы 309,27 млрд руб. остались нераспределенными. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за прошлый год составит 694 руб. на акцию.

Уставный капитал «ЛУКойла» состоит из 692 865 762 обыкновенных акций.

Также сообщается, что акционеры НК утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность. Согласно годовому отчету «ЛУКойла», объем доказанных запасов углеводородов группы по классификации SEC на конец 2022 года составил 15,1 млрд барр. н.э., из которых на жидкие углеводороды приходится 76%, на газ — 24%. На Россию приходится 92% доказанных запасов углеводородов компании, основная часть которых находится в Западной Сибири.

По международным проектам 41% доказанных запасов приходится на Узбекистан, где группа реализует крупные газовые проекты. В 2022 году закончено строительство 46 поисково-разведочных скважин, успешность поисково-разведочного бурения составила 76%, при этом в России данный показатель составил 84%.

Добыча нефти с газовым конденсатом за год (без учета проекта Западная Курна-2) составила 85,0 млн т, что на 7,1% выше уровня 2021 года. Динамику добычи в компании связывают с параметрами соглашения ОПЕК+, а также приобретением в 2022 году долей в добывающих активах в России, Азербайджане и Мексике.