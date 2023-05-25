«Тинькоффу» без Тинькова стало гораздо лучше

Чистая прибыль TCS Group в первом квартале 2023 г. взлетела до 16,2 млрд руб. с 1,4 млрд руб. годом ранее. Относительно последнего квартала 2022 г. показатель вырос на 58%, говорится в сообщении Группы. Результаты по прибыли за отчетный период примерно на 5% превысили консенсус-прогноз аналитиков.

Статья по теме: Акции дня: бумаги TCS Group отреагировали ростом на отчет

Выручка выросла на 7% г/г — до без малого 100 млрд руб.

Негативным моментом отчетности, на первый взгляд, является сокращение комиссионных доходов на 23% в годовом исчислении — до 26,7 млрд руб. Однако это связано с аномально высокой базой первого квартала прошлого года, когда из-за финансовой нестабильности резко возросли операции с иностранной валютой. Если же не учитывать комиссии от валютных операций, то чистый комиссионный доход увеличился на 36%.

Чистый процентный доход за год вырос на 28%, а за квартал — на 15%, до 46,9 млрд руб.

Отчетность была выпущена вчера вечером, но расписки TCS Group на нее никак не отреагировали. Это можно назвать хорошим результатом, поскольку бумаги многих эмитентов, особенно финансового сектора, часто падают по факту публикации даже очень хороших балансовых показателей.

Сегодня к обеду бумага дешевела на 1,7%, что в основном связано с общей коррекцией российского рынка акций. При этом подавляющее большинство аналитиков среднесрочно смотрят на бумагу позитивно. В частности, старший аналитик Альфа-Банка Евгений Кипнис считает, что прибыль TCS в 2023 г. может превысить уровень прибыли 2021 г., когда были заработаны 63,4 млрд руб.

Такой результат, однако, может быть достигнут, если Группа сохранит текущие темпы роста квартальной прибыли, а это будет очень непросто сделать.

Игорь Додонов из «Финама» отмечает, что воздействие западных санкций на бизнес Группы, судя по всему, оказалось незначительным.

Другие эксперты, впрочем, отмечают, что динамика расписок Группы отстает от многих конкурентов. Так, по данным БКС, по состоянию на среду обыкновенные акции Сбера с начала года подорожали на 72%, привилегированные — на 69,8%, акции Банка «Санкт-Петербург» выросли на 62,3%, ВТБ — на 42,2%. Капитализация «Тинькоффа» увеличилась на 28,1%, что, впрочем, чуть лучше Индекса Мосбиржи.

В последний год погоду на российском рынке акций стали делать частные инвесторы, и они очень любят подбирать акции эмитентов, отставшие от конкурентов по сектору. Технический анализ тоже говорит в пользу покупки расписок головной компании «Тинькоффа». 16 мая бумага пробила отметку 2800 руб., и тем самым вышла вверх из широкого боковика, в котором торговалась с октября прошлого года.

Ближайшей целью движения является район 3800 руб., где спекулянты начнут фиксировать прибыль в ожидании дальнейших технических сигналов или фундаментальных поводов для нового тренда. Но до этой преграды «Тинькоффу» еще расти немалые 20%.