Центробанк назвал причину сокращения международных резервов

Международные резервы РФ на 19 мая составили $589,3 млрд, за неделю они снизились на 1,7% или $10,2 млрд, сообщается на сайте Банка России. Из комментария регулятора следует, что изменения произошли в результате отрицательной переоценки и операций, проводимых в рамках бюджетного правила.

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«Объем международных резервов по состоянию на 19 мая составил 589,3 млрд долларов США, сократившись за неделю на 10,2 млрд долларов США, или на 1,7%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила», — говорится в комментарии ЦБ.

По состоянию на 12 мая международные резервы РФ оценивались в $599,5 млрд, месяцем ранее, 21 апреля — $597,1 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Объем международных резервов на 1 мая регулятор оценивал в $595,786 млрд. Из них $418,075 млрд составили резервные активы в иностранной валюте, $5 млрд — резервная позиция в МВФ, $23,559 млрд — специальные права заимствования и 74,8 млн унций золота стоимостью $23,559 млрд.

