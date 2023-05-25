Из-за отсутствия военных успехов киевский режим готовит резонансную провокацию с подрывом хранилища ядерного оружия.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свой информированный источник, это может быть подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующее обвинение России в нанесении ракетного удара по атомному объекту.

По словам собеседника агентства, в городе находится сразу несколько ядерных реакторов, в том числе в Национальном научном центре «Харьковский физико-технический институт» и Физико-техническом институте низких температур имени Б. И. Веркина НАН Украины.

«Поэтому Харьков идеально подходит для осуществления украинскими неонацистами такого чудовищного террористического акта», – подчеркнул источник.

При это он пояснил, что при отсутствии жёсткой реакции со стороны ООН, ОБСЕ и других международных организаций на теракты киевского режима на территории РФ руководство «незалежной» может пойти на реализацию этого антигуманного плана.

«В результате ущерб от катастрофы будет не только на востоке Украины, но и в России, Белоруссии, а также на территории государств ЕС», – резюмировал собеседник РИА Новости.