В Кремле прокомментировали слова заместителя главы ГУР Украины о Путине

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал словам заместителя начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадима Скибицкого, заявившего, что во главе списка целей украинских силовиков находится президент РФ Владимир Путин.

По словам представителя Кремля, российские спецслужбы знают свою работу и знают, что делают, передаёт РИА Новости.

«Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Как ранее писал «Эксперт», Песков резко ответил на слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о убийстве русских «в любой точке мира», назвав их чудовищными. По его словам, это прямое подтверждение того, что киевский режим не только спонсор, но и организатор террористической активности.

