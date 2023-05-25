Владимир Ефимов: общественно-деловой комплекс построят в составе ТПУ «Кунцевская»

Общественно-деловой центр площадью 30 тыс кв и построит инвестор в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Кунцево». Компания, которая займется реализацией этого масштабного инвестиционного проекта (МаИП), получила земельный участок в аренду без торгов, сообщил 25 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестор построит общественно-деловой комплекс с офисами, магазинами, кафе, культурно-досуговыми объектами и парковкой на западе столицы. Благодаря появлению коммерческих объектов будут созданы новые рабочие места, также у москвичей появится возможность получать необходимые услуги в шаговой доступности от метро», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, площадь будущего здания составит 30 тыс. кв. м.

Новый ТПУ будет создан на базе трех одноименных станций метро — «Кунцевская» — Филевской, Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линии.

«Для строительства общественно-делового комплекса город предоставил инвестору в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 1,17 гектара на Молдавской улице», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Срок аренды территории составляет 5 лет, за это время объект должен быть введен в эксплуатацию.

Напомним, статус МаИП в Москве получают инвестиционные проекты, появление которых важно для города. В их числе новые заводы, объекты образования, здравоохранения или спорта. С помощью этого механизма в столице развивается городская инфраструктура и появляются новые рабочие места.