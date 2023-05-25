Военный эксперт рассказал, как Москва ответит на возможную провокацию Киева с ядерным топливом

Военный эксперт, обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, как Россия ответит на возможную провокацию киевского режима с ядерным топливом.

По его словам, в случае если власти Украины решатся н подрыв отработавшего ядерного топлива, то необходимо будет экстренно ликвидировать заражённую почву, чтобы радиация не распространялась дальше.

«А потом Россия найдёт виновных и будет их снова наказывать при помощи артиллерийских и ракетных ударов», – заявил эксперт в интервью изданию Pravda.Ru.

При этом он отметил, что взорвать хранилища с ядерным топливом не так просто, так как они надёжно защищены и находятся в бетонных транспортных контейнерах. Поэтому пробраться к ним и просто сразу всё взорвать не получится.

«Один взорвут – будет земля заражена, будут разбросаны осколки твёрдого радиоактивного топлива. Ну и что? И что из этого произойдёт.

Особо страшного ничего не будет. Конечно, это угроза серьёзная. Но страшного – такого, как взрыв, например, ядерного реактора – такого не будет», – объяснил Литовкин.

Как ранее писал «Эксперт», согласно данным информированного источника РИА Новости, киевский режим из-за отсутствия военных успехов может готовить резонансную провокацию с подрывом хранилища ядерного топлива в Харькове и последующим обвинением России в нанесении ракетного удара по атомному объекту.