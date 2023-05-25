Яркое лето в Москве гарантировано: мюзиклы в Театре МДМ, День защиты детей и премьера мистического спектакля о любви

Встречайте лето только на самых интересных культурных площадках и ярких событиях! Например, всей семьей можно сходить в Театр МДМ на мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», основанный на любимых музыкальных хитах ленинградского бит-квартета «Секрет», или пригласить друзей на мюзиклы «Первое свидание» и «День влюбленных», которые идут в формате «за столиками». В первый день лета VEGAS Крокус Сити приглашает детей и взрослых отметить День защиты детей, а после праздника посетить премьеру мистического мюзикла «Между двух миров» в Театре «Маска».

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой»

«Ничего не бойся, я с тобой» в Театре МДМ – романтический мюзикл о настоящей дружбе и о любви, не знающей преград, завоевал любовь сотен тысяч зрителей со всей страны. Постановку театральной компании «Бродвей Москва» уже успели посмотреть более 350 тысяч зрителей, в том числе и звезды российского шоу-бизнеса и кинематографа Юлия Пересильд, Игорь Верник, Яна Чурикова, Сергей Матвиенко, Алена Хмельницкая, Сергей Бурунов, Владислав Третьяк и многие другие.

В центре сюжета – молодые ребята, которым постоянно приходится делать выбор: быть счастливым или успешными, существовать по шаблону или самому вершить свою судьбу. События мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» разворачиваются в Ленинграде в середине 80-х – времени надежд, многообещающих перемен, расцвета неформальной молодежи и новых культурных течений.

Спектакль полон проникновенных сцен и комичных ситуаций, поэтому скучать этим летом точно не придется! Кстати, для зрителей от 14 до 22 лет мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» доступен в рамках программы «Пушкинская карта».

Мюзиклы за столиками «Первое свидание» и «День влюбленных»

«Первое свидание» – романтическая комедия о начале романтических отношений двух молодых людей, совсем отчаявшихся встретить свою вторую половинку! Он – еврейский мальчик из приличной семьи, Она – взбалмошная и дерзкая натура. Главным героям предстоит понять, смогут ли они стать настоящей любящей парой, имея совершенно разные взгляды на жизнь.

«День влюбленных» - мюзикл о «белом воротничке» и «свободной художнице», которые пытаются спланировать самое важное торжество в их жизни, сидя в любимом баре, но все начинает рушиться уже в момент составления списка гостей. Смогут ли главные герои организовать идеальную свадьбу и при этом остаться вместе?

Современные и остроумные мюзиклы «Первое свидание» и «День влюбленных» театральной компании «Бродвей Москва» - прекрасный повод провести запоминающийся летний вечер в столице. Спектакли доступны по «Пушкинской карте».

Целый VEGAS сокровищ: большой праздник и розыгрыш призов ко «Дню детства»

1 июня в VEGAS Крокус Сити в зоне Times Square пройдет праздничный фестиваль «Сласти Мордасти». Гости станут зрителями красочного спектакля «Сладкое королевство», сфотографируются с большим сверкающим капкейком, поучаствуют в состязаниях в «Сладком тире», попытают силы в конкурсах и вдоволь насладятся сладкой ватой в качестве угощения. Кульминацией дня станет феерическое крио-шоу «Мороженого много не бывает!», где всем маленьким зрителям достанется необыкновенное крио-мороженое, а также финал розыгрыша от «Мира Кубиков» с вручением призов победителям. Вход свободный!

Сеть ТРК VEGAS уделяет большое внимание семейной аудитории. Помимо фестивалей и праздников, в VEGAS Крокус Сити, VEGAS Кунцево и VEGAS Каширское на постоянной основе работает «Детский клуб» с интерактивами, спектаклями и познавательными лекциями. Этим летом на базе клуба VEGAS Kids будет впервые работать детский лагерь: по будням с 5 июня, с 13:00 до 17:00. Пока родители увлечены покупками, детки смогут поучаствовать в мастер-классах, творческих занятиях и интересных активностях.

Мистический мюзикл о любви: «Между двух миров»

31 мая и 1 июня в театре «Маска» состоится премьера мистического мюзикла «Между двух миров». В центре сюжета – необыкновенная история страстной и трагической любви, в которой переплетены еврейский фольклор и мистика. В преддверии свадьбы в юную Лию вселяется Диббук – дух ее возлюбленного Хонона, умершего от вести, что его невеста обещана другому.

Основой для спектакля стала пьеса Семёна Ан-ского «Диббук», замысел которой возник после того, как в одном еврейском местечке он познакомился с девушкой, рассказавшей ему о своей любви к бедному учащемуся местной религиозной школы, но родители насильно выдали ее замуж за богатого старика. Автор соединил эту историю с легендами о диббуках, способных вселяться в тела живых людей, овладевая их душами. Так родилась пьеса о большой любви бедного студента Хонона и дочери богатого купца Лии. Любви страстной, всепоглощающей, гибельной, но все равно – прекрасной.

В новой постановке свой взгляд на историю любви Лии и Хонона предложили композитор Александр Журбин и режиссер Нина Чусова.