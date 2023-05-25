«Есть нюансы»: в ЦБ предупредили о подводных камнях при покупке золотых слитков

Золото, как и другие металлы, не может обесцениться до нуля даже в периоды гиперинфляции и глобальных потрясений на финансовых рынках. Приобрести драгоценный металл в чистом виде сейчас можно не только в коммерческих банках, у Гознака, но и напрямую у заводов–изготовителей слитков. Однако нужно учитывать три нюанса, предупредили в просветительском Telegram-канале ЦБ «Финансовая культура».

Статья по теме: Выпущено средство от золотой лихорадки

«Реальные слитки сложнее купить и продать, чем "виртуальный" металл на бирже или обезличенном металлическом счету», — сообщили специалисты ЦБ.

Они уточнили, что Гознак выкупает обратно только свои слитки и при условии сохранности упаковки. Слиток можно продать банку, который проведет экспертизу и оценит состояние металла, но, если будут обнаружены царапины или другие повреждения, цена снизится. В случае утери сертификата завода-изготовителя, прилагающегося к слитку, в котором указаны его индивидуальный номер, проба, масса и название завода, металл и вовсе не примут. Кроме того, не все офисы банков, продающие слитки, готовы выкупать их обратно, поэтому лучше заранее уточнить, в каких отделениях потом можно будет продать свой драгметалл.

«Продавцы самостоятельно устанавливают цены на слитки — разница между ценами на покупку и продажу может быть очень большой. При необходимости можно сдать слиток в ломбард. Иногда там оценивают драгметаллы даже выгоднее, чем в банке или Гознаке. Стоит тщательно сравнить, сколько вы выручите за свой слиток в разных финансовых организациях», — говорится во втором совете.

Еще один немаловажный нюанс заключается в том, что свой драгоценный слиток нужно где-то хранить. Если его оставить в банковской ячейке или хранилище Гознака, за это придется доплачивать, предупредили специалисты ЦБ.

