ЕАЭС: дедолларизация в широком смысле

В Москве 24 мая прошло пленарное заседание стартовавшего в этот же день Евразийского экономического форума, приуроченного, как подчеркнули его участники, к заседанию Высшего Евразийского экономического совета. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, мероприятие это уже стало новой хорошей традицией.

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Впрочем, традиционным становится и состав встреч «недалеко от Кремля». Буквально пару недель назад на трибунах на Красной площади компанию президенту России Владимиру Путину составили его белорусский, казахстанский и киргизский коллеги. И вот они, буквально «забежав домой на минутку», снова вернулись в Москву — в парк Зарядье, из которого до Спасской башни тоже рукой подать. Армению, правда, на пленарном заседании представлял вице-премьер, но уже было объявлено, что к Совету прибудет и Никол Пашинян

Видеоприветствие участникам и гостям форума направил глава КНР Си Цзиньпин – такое внимание к процессам и мероприятиям, проходящим с подачи и под лидерством России тоже, кстати, уже становится традицией.

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Децентрализация для дедолларизации

В лидерстве РФ сомневаться не приходится. Как подчеркнул в своем выступлении Владимир Путин, Москва в условиях санкций не просто не прогибается, она еще и ведет за собой другие страны. В том числе – по пути дедолларизации.

«Хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов. Мы ведем курс на сокращение доли валют недружественных стран во взаимных расчётах и намерены еще активнее работать с партнёрами во всём мире, и Евразэс в том числе, для полноценного перехода на национальные валюты», – сообщил российский лидер, отметив, что на нацвалюты во внешнеторговых расчетах переходят и Китай, Индия, государства Латинской Америки.

«Важно координировать совместные усилия по формированию такой новой, децентрализованной мировой финансовой системы. Конечно, от этой децентрализации будет в значительной степени зависеть устойчивость всех мировых финансов. Чем более децентрализованной она будет, тем для мировой экономики будет только лучше, она будет меньше зависеть от кризисных явлений в тех странах, которые до сих пор располагают таким преимуществом, как мировые резервные валюты. Это повысит безопасность не только расчетов, но и всей мировой экономики, сделает работу в сфере экономики деполитизированной», – подчеркнул Путин.

Этот вопрос, по словам экспертов, один из ключевых на повестке дня. Причем, по словам профессора, директора Института мировой экономики и бизнеса РУДН Юрия Мосейкина, сегодня особенно актуальна тема единой расчетной валюты для обслуживания единого же рынка. И тема эта находится в разработке.

«Согласно Договору о ЕАЭС, построение единого финансового рынка должно пройти в два этапа. В ходе первого, до 2024 года должна быть осуществлена гармонизация национальных законодательств в сфере финансового рынка, а на втором с 2025 года, ЕАЭС должен перейти к наднациональному регулированию», – говорит Мосейкин.

Наш паровоз вперед летит

Впрочем, между собой страны Евразэс уже неплохо справляются в с торговыми расчетами.

«Вообще, достаточно уверенными темпами растет торговля внутри Евразэс, что также является значимым индикатором эффективности нашей совместной работы. В 2022 году товарооборот увеличился на 14 процентов, 83,3 миллиарда долларов», – обратил внимание Владимир Путин.

Ранее на одной из сессий форума зампред правительства Алексей Оверчук обратил внимание на то, что торгуют страны Союза «на свои» – в первом квартале 2023 года доля нацвалют во взаимных расчетах составила 89%. «Если мы посмотрим на март, то уже 90%», – уточнил вице-премьер.

В свою очередь экспертов все еще терзают сомнения по поводу полной ясности перспектив функционирования экономического союза на просторах Евразии в новых условиях.

«Опасения по поводу вторичных санкций достаточно серьезные. Они могут существенно повлиять на уже сформировавшиеся логистические цепочки, на параллельный импорт. Необходимость выстраивания новых путей поставок, а они обязательно найдутся, приведет к удорожанию продукции для конечного потребителя и к удлинению сроков доставки», – рассуждает Юрий Мосейкин.

Логистика, как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев – ключевой аспект расширения торгово-экономических связей Союза.

«А здесь, соответственно, встанет вопрос развития транспортной инфраструктуры и проработка альтернативных торговых коридоров – для лучшего сообщения с третьими странами и региональными объединениями», – поясняет эксперт.

По словам Владимира Путина, Россия и здесь выступает в качестве локомотива. В прямом смысле прокладывая новые пути к общесоюзному процветанию.

«Этой работе мы придаем большое значение как в рамках Евразэс, так и за его пределами, в том числе по проекту коридора «Север – Юг». Буквально на днях мы с иранскими коллегами подписали соглашение о прокладке участка железной дороги Решт – Астара. Это позволит связать российские порты на Балтике и северных морях с иранскими портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Строительство новой ветки начинается уже в текущем году», – сообщил российский лидер, – «Взаимодействие в контексте создания этого коридора ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном. Мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки и подписания соответствующих документов в трехстороннем формате с участием азербайджанской стороны, а именно соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршрут «Север – Юг»».

По словам Владимира Путина, после полноценного запуска этого маршрута по нему ежегодно будет проходить 30 млн тонн грузов.

«Эта железная дорога сможет конкурировать за грузопотоки с традиционными торговыми путями, будет способствовать появлению новых региональных транспортных и производственных центров на всем евразийском пространстве, а это десятки тысяч рабочих мест, дополнительные возможности для развития всех стран – членов Евразэс», – резюмировал глава РФ.

Поменять эгоизм на компромисс

Развитие именно всех членов Евразэс – вопрос достаточно болезненный, отмечает Юрий Мосейкин.

«Главной проблемой сегодня остается существующий разрыв в уровнях экономического развития входящих в Союз государств. Именно поэтому приоритетной задачей является сближение уровня экономического развития стран ЕАЭС, их устойчивая конвергенция и активизация имеющегося производственного и научно-технического потенциала», – говорит профессор.

А по мнению Александра Лукашенко, решать эту проблему стран-союзников нужно, налаживая отношения по всем направлениям вплоть (возможно) до весьма тесной интеграции на новых уровнях.

«Для развития полноформатных отношений ЕАЭС с приоритетными региональными объединениями, дружественными третьими странами необходимо сделать несколько важных шагов навстречу друг другу, преодолеть наконец, как мы часто говорим, национальный эгоизм. Надо научиться идти на компромисс, выйти на договоренности о пошаговой либерализации условий взаимной торговли, устранить барьеры, перейти на расчеты в национальных валютах, расширить зоны свободной торговли», – заявил белорусский лидер, добавив, что «без создания более мощных БРИКС, ШОС, наших организаций, ЕАЭС, и, возможно, их объединения этот процесс – национальные валюты, зона свободной торговли – будут полумерами. Это я сказал о позиционировании нашего ЕАЭС».

Но главное даже не с кем и против кого дружить. Вопрос в том, какие при этом карты будут на руках у членов Евразэс. С точки зрения Лукашенко, они должны быть высокотехнологичные.

«Промышленная кооперация позволит создавать продукцию под евразийским брендом с максимальной степенью локализации, а также формировать новые импортозамещающие проекты. Более четверти ввозимых в союз промышленных товаров примерно на 70 миллиардов долларов в год может быть замещено продукцией национальных производителей. Огромный кусок, дай Бог освоить», – подчеркнул белорусский президент.

При этом немалая часть того самого «огромного куска» в его видении приходится на высокоточное оборудование, микроэлектронику, электромеханические системы. Да, в чем-то страны ЕАЭС притормозили, но потенциал-то есть. Особенно, если действовать сообща – в частности, России и Белоруссии.

«…не надо умирать, что мы где-то поотстали, – надо бежать, надо догонять и надо создавать», – оптимистично отметил Александр Лукашенко, сославшись на заверения белорусских конструкторов, которые и не подходящие по размеру чипы могут «впихнуть» в крыло самолета так, что пассажиры будут летать не хуже, чем на американских.

«Вот мы с президентом России и наметили такой курс, в частности, на примере микроэлектроники и того, что я перечислил в нашей промышленности. Но для этого надо доверять друг другу, надо быть вместе, надо быть ближе. Для этого и создан Евразийский экономический союз», – резюмировал президент Белоруссии.

Благословен будь «кухонный союз»

Он же, кстати, приоткрыл завесу над историей зарождения того самого Союза. Она оказалась не менее традиционна для России и постсоветского пространства.

«Если уж говорить откровенно – я, как человек бывалый, присутствовал у истоков многих процессов, – так вот должен Вам подсказать, что наше евразийство и Евразэс, нынешний ЕАЭС, начинался на кухне у президента Путина – это действительно было так, он здесь присутствует, подтвердит, – и тогда замысел был хорош. Я помню, когда он пригласил нас домой», – поделился с аудиторией воспоминаниями Александр Лукашенко.

А, так сказать, берега зарождающегося бурного потока обозначал Нурсултан Назарбаев. По словам белорусского президента, именно экс-глава Казахстана, несмотря на все попытки политизации Союза, упорно держал курс на чисто экономическое взаимодействие, не давая с него сбиться и товарищам по новому объединению.

«Ни шагу ни влево, ни вправо: мы создаем экономический союз, поэтому только экономика. А поскольку решения принимались всегда консенсусом, мы пришли к тому, что имеем на сегодняшний день», – описал движение по этому курсу Лукашенко.

На том, что называется, и стоит ЕАЭС. Оставаясь, как подчеркнул Владимир Путин, заинтересованным «в честном, продуктивном, прагматичном взаимодействии». И эти принципы, по словам российского лидера, себя с лихвой окупают.

«…цифры говорят сами за себя: несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и факторы неопределённости, общий ВВП государств Евразийского союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6 процента. А некоторые эксперты там, как у нас в народе говорят, «за бугром», предсказывали совсем другой сценарий, обвальный сценарий. Ничего подобного не происходит и не произошло и уже явно не произойдет», – пообещал президент России.