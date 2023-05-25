Еврокомиссия одобрила изменения параметров соглашения между РФ и Венгрией по новым блокам АЭС «Пакш»

Еврокомиссия одобрила изменения параметров соглашения между Россией и Венгрией по строительству новых блоков атомной электростанции «Пакш».

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Об этом рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто, передает «РИА Новости».

«Мы вчера получили от Еврокомиссии "зеленый свет", ЕК и Евросоюз одобрили изменение в контракты и о финансировании, и о строительстве новых блоков АЭС "Пакш". Поэтому возможным становится значительное ускорение инвестиций в "Пакш», — цитирует агентство главу ведомства.

По словам Сийярто, теперь есть вероятность, что энергоблоки введут в эксплуатацию в начале 2030-х годов.

На введенной в эксплуатацию в начале 80-х атомной электростанции «Пакш» функционируют четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. В 2009 году парламент Венгрии одобрил строительство двух новых блоков, а в конце 2014-го «Росатом» и венгерская MVM заключили соответствующий контракт. Предполагается, что на АЭС появятся два энергоблока проекта ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком является входящая в «Росатом» компания «Атомпроект».

Санкции Евросоюза должны были заморозить проект, поскольку он финансировался за счет российского кредита, однако в Будапеште заявили, что рестрикции Запада не отразятся на строительстве объекта, так как от него зависит энергетическая безопасность Венгрии — сейчас на станции вырабатывается почти половина всей электроэнергии в республике, а два новых блока позволят удвоить выработку.