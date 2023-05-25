Задержаны диверсанты, готовившие подрывы ЛЭП Ленинградской и Калининской атомных электростанций

ФСБ РФ сообщила о задержании членов украинской диверсионной группы, которые планировали подрыв свыше 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций, что могло повлечь остановку ядерных реакторов.

«Диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций, что по замыслу украинских спецслужб привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации», — рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе рассказали, что злоумышленникам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС.

По данным ФСБ, задержаны члены ДТГ — «граждане Украины Майструк Александр, 1978 г.р. (псевдоним "Механик"), и Усатенко Эдуард, 1974 г.р. (псевдоним "Макс"), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 г.р. (псевдоним "ЮБК"), находящийся в настоящее время в Бельгии». Также сообщается, что установлены и задержаны два пособника диверсантов из числа граждан РФ, оказавшие преступникам содействие «в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками».

Уточняется, что члены ДТГ были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины (СВРУ), подполковником Виталием Горбатюком и прошли подготовку в лагерях, расположенных в Киевской и Николаевской областях Украины.

«В целях совершения диверсии незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Белоруссию. Для контрабандной доставки взрывчатых веществ украинские спецслужбы задействовали международный канал грузовых перевозок по маршруту: г. Хелм (Польша) — г. Шальчининкай (Литва), далее через территорию Беларуси с прибытием в Ржевский район Тверской области России», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В ходе проведенных мероприятий из организованных диверсантами тайников изъяты 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества «С-4», 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 (диверсия) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей и дают признательные показания о сотрудничестве с СВРУ.