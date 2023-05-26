Акции дня: бумаги «Совкомфлота» растут после сильного отчета

Акции компании «Совкомфлот» вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 26 мая. Бумаги подорожали на +7,89% до 67,67 руб. за штуку.

Интерес к акциям спровоцировала отчетность за первый квартал 2023 года и надежда на выплату дивидендов. Так, чистая прибыль по МСФО в январе-марте составила 285,9 млн долларов по сравнению с убытком годом ранее. Также в компании сообщили, что подтверждают приверженность действующей дивидендной политике и намерение поддерживать дивидендные выплаты на уровне 50% от скорректированной прибыли по МСФО.

Индекс Мосбиржи к концу торгов поднялся +1,21% до 2682,03 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,46% до 1055,63 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:21 мск составила 76,7 долларов за баррель (+0,62%). Российская валюта укреплялась– 80,06 руб. за доллар.