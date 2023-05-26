Nasdaq: искусственным интеллектом – по дефолту и рецессии

Вчера фондовый рынок США разделился надвое. Акции в одной его части – 10 из 11 секторов индекса S&P 500 – падали либо очень и очень скромно росли, в целом продолжая динамику предыдущих дней. Бумаги в другой – секторе информационных технологий – показали лучший результат за полгода.

В первой части рынка продолжали опасаться дефолта и рецессии. И они не обязательно должны быть связаны: как известно, все основания ожидать спада экономики были задолго до того, как переговоры о подъеме госдолга США торжественно зашли в тупик.

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Заявления представителей ФРС, протокол ее майского заседания и экономическая статистика, уверили рынок в том, что ужесточение денежно-кредитной политики не завершено. Трейдеры, по расчетам Bloomberg, уже полностью заложили в цены то, что на двух ближайших заседаниях ставка будет поднята на 25 б.п. При этом шансы на то, что это случится уже в июне – «фифти-фифти».

Данные CME показывают схожую картину: срочный рынок оценивает в 52,2% вероятность того, что 14 июня ставку поднимут в диапазон 5,25-5,5%. Шансы на такой же или более высокий уровень в июле – 75,4%.

Для рынка акций, который еще недавно верил в то, что летом может начаться снижение ставок, это очень неприятные изменения. Большая жесткость ФРС может означать рост вероятности того, что она перестарается и обеспечит более глубокую рецессию.

И это при том что банковский кризис, работающий с условиями кредитования в том же направлении, что и регулятор, никто не отменял. Да и перспективы дефолта США тоже никуда не исчезли.

Вчера к Fitch Ratings, накануне заявившему, что оно может снизить рейтинг США, присоединилось DBRS Morningstar. Оно тоже поставило его на пересмотр с негативным прогнозом. Ранее аналогичным образом поступило и Scope Ratings.

Акции, правда, поддержало Reuters, сообщившее, ссылаясь на источники, что сделка между республиканцами и демократами близка – осталось договориться о судьбе $70 млрд из $1 трлн. Но даже если и так, – и последние десятки миллиардов не окажутся камнем преткновения – то будут и другие препятствия.

Надо еще вернуть с каникул сенат и палату представителей, убедив затем обе партии принять получившийся компромисс. Но недовольство тем, что приходится уступать, растет как среди демократов, так и между республиканцами. Время до 1 июня между тем тает.

Другое дело, что это не обязательно тот самый срок, когда деньги в казначействе США на самом деле иссякнут. Есть вероятность, что это случится 6-8 июня, но имеются и шансы дотянуть до середины августа. Оптимисты отмечают, что на июнь назначены новые аукционы по казначейским бумагам, а значит у минфина есть кое-какие возможности для маневра.

Но Dow Jones Industrial Average в итоге все-таки закрыл день падением на 0,1%. Это уже пятые подряд торги, завершенные им в минус.

А вот S&P 500 закончил день в плюсе на 0,9%. И почти все это, как уже говорилось, благодаря лишь одному его сектору – информационных технологий.

Тот взлетел на 4,5%. Nasdaq Composite вырос на 1,7%, а Nasdaq 100, в который входят крупнейшие технологические компании, подскочил на 2,5%. Эту часть рынка не беспокоили ни рецессия, ни дефолт.

«Золотая лихорадка»

Причиной бума здесь стали отчетность и прогнозы Nvidia, обнародованные еще вечером в среду после закрытия основных торгов. Они настолько превысили все ожидания, что на пост-маркете акции 5-й по капитализации компании в США показали невероятный результат, взмыв сразу на 26%.

В четверг прирост ее акций доходил почти до 30% – и она едва не вошла в элитный клуб триллионеров. В моменте ее капитализация доходила до $975 млрд.

Nvidia заявила, что ожидает в текущем квартале продажи около $11 млрд. Это более чем в полтора раза превышает оценки Уолл-стрит ($7,15 млрд). Она объяснила это, среди прочего, взрывным ростом спроса на чипы, используемые для приложений искусственного интеллекта (ИИ), таких как ChatGPT.

И акции компаний, имеющих хоть какое-то отношение к ИИ, а также те, кто занимается производством полупроводников, тоже взлетели. Триллионеры Alphabet и Microsoft прибавили 2,1% и 3,9%, а акции Advanced Micro Devices и Taiwan Semiconductor взмыли на 11,1% и 12% соответственно.

ETF VanEck Semiconductor подскочил на 8,6% и закрылся на самом высоком уровне за год. Индекс Nasdaq 100 обновил максимум с апреля 2022 года. Успехи Nvidia наложились на существовавший и ранее на рынке нарратив, заметно усилив его.

«Макросюжет состоит в том, что инновации в технологиях могут перевесить встречный ветер замедления экономики или повышения процентных ставок», – пояснял вчера CNBC со-директор по инвестициям Certuity Дилан Кремер.

Это, действительно, выглядит интересно. Развитие ИИ идет завораживающими темпами, а в само это направление вкладываются огромные и все возрастающие деньги. Началась настоящая «золотая лихорадка». И все же пока здесь больше психологии, чем экономики.

Как показывает история, для того чтобы прорывная технология показала себя, серьезно изменив бизнес и мир, нужны многие годы, если не десятилетия. И первопроходцы гибнут куда чаще, чем может показаться, глядя на биографии тех, кому повезло. Возможно, конечно, пресловутая технологическая сингулярность уже здесь – и все пойдет очень быстро. Но об этом вообще ничего достоверно не известно.

Так что пока этот сюжет больше напоминает одну из тех сверхценных идей, которые порой охватывают рынки, но затем рассеиваются как туман. Совсем недавно все готовы были инвестировать в метавселенные, и это не так уж отличалось от «пузыря» 1990-х, когда скупали акции любой компании, содержавшие в названии «*.com».

Но именно у Nvidia шансы есть в любом случае. Во время «золотой лихорадки» гарантированно зарабатывает тот, кто продает старателям лопаты, – а она как раз из таких.

«Nvidia стала хорошим сюрпризом, – говорил вчера Bloomberg глава отдела акций Axa Investment Managers Жиль Гибу. – Но в более широком смысле у рынка мало причин для продолжения подъема: процентные ставки не снижаются, глобальный экономический рост не восстанавливается, годовая прибыль не выросла, а котировки акций уже находятся на достойном уровне».