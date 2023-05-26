Американских дипломатов вызвали в МИД РФ из-за заявления Салливана

Американские дипломаты вызваны в пятницу в МИД РФ, где им был заявлен решительный протест в связи с высказываниями советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованного на его официальном сайте, отмечается, что старшим дипломатам американской дипмиссии в Москве заявлен решительный протест по поводу неприемлемых высказываний Салливана, фактически одобрившего удары ВСУ по российской территории, включая Крым и Белгородскую область.

В российском дипведомстве указали, что все уверения Вашингтона о том, что США не поощряют подобные атаки на Россию, лицемерны и лживы, учитывая прямые материальные доказательства использования поставляемых Пентагоном для нужд ВСУ вооружений и техники для подготовки и осуществления терактов украинскими боевиками.

В МИД РФ также отметили, что враждебные действия США, давно ставших стороной конфликта, ввергли отношения между двумя странами в глубокий и опасный кризис, чреватый непредсказуемыми последствиями.

«Вашингтону пора усвоить, что любые формы агрессии против России будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор», – резюмировали в ведомстве.

Как ранее писал «Эксперт» 25 мая послы ФРГ, Дании и Швеции также были вызваны в МИД РФ, где им был заявлен протест в связи с полным отсутствием у российской стороны результатов якобы проводимых властями этих стран расследований диверсий на «Северных потоках», произошедших в сентябре 2022 года, а также их неспособностью обеспечить транспарентность следственных действий.