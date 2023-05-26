Администрация президента США Джозефа Байдена выступила организатором двух провокаций для развязывания вооруженного конфликта на Украине.

Как рассказал американский экономист Джеффри Сакс в своей статье для издания Common Dreams, первым провоцирующим фактором стало стремление Вашингтона расширить НАТО за счет Украины и Грузии с тем чтобы окружить Россию в Черноморском регионе; вторым фактором эксперт назвал установление русофобского режима в Киеве в феврале 2014 года.

Сакс напомнил, что столкновения на Украине начались со свержения Виктора Януковича девять лет назад, «а не в феврале 2022 года, как уверяют правительство США, НАТО и лидеры G7». По его мнению, при этом Белый дом осознанно замалчивает роль США в развязывании конфликта, чтобы не прекращать боевые действия; между тем «признание того, что война была спровоцирована, помогает нам понять, как ее остановить», подчеркивает аналитик.

Для замалчивания роли Вашингтона в провоцировании Москвы у администрации Байдена есть три причины, продолжает автор статьи. Первой является то, что признание искусственного разжигания конфликта подтвердило бы, что его можно было избежать, а властям США не нужно было бы тратить сто миллиардов долларов на поддержку Киева. Второй причиной Джеффри Сакс называет нежелание американского лидера раскрывать свою личную роль в свержении Януковича.

Наконец, третья причина — это заставило бы Вашингтон сесть за стол переговоров, что подорвет сохраняющееся стремление к расширению Североатлантического альянса, указал эксперт, напомнив, что, несмотря на заявления США о «неспровоцированном» конфликте, РФ много раз пыталась уладить ситуацию дипломатическими путями до начала боевых действий, но при этом сталкивалась с нежеланием Вашингтона учитывать интересы Москвы.

По убеждению Сакса, дипломатия остается единственным инструментом решения кризиса и на сегодняшний день.

«Ключ к миру на Украине лежит через переговоры, основанные на ее нейтралитете и нерасширении НАТО», — подчеркнул американский экономист.