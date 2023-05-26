Банк России предупредил о риске глобальной стагфляции

Длительное сохранение инфляции на высоком уровне на фоне стресса в финансовом секторе может привести мировую экономику к стагфляции.

Об этом говорится в обзоре рисков финансовой стабильности Банка России.

«Мировая экономика сейчас находится в состоянии высокой неопределенности. Если инфляция будет сохраняться на высоком уровне длительное время, в сочетании со стрессом в финансовом секторе это может привести мировую экономику к стагфляции», — указывается в сообщении.

Подчеркивается, что происходящая геоэкономическая фрагментация может создать дополнительные проблемы, поскольку ведет к сокращению трансграничного движения капитала и рабочей силы, падению благосостояния и росту цен, что может усиливать риски для финансовой стабильности.

«Ослабление связей российской экономики и финансового сектора со странами Запада на фоне санкций и ответных мер валютного регулирования способствовало снижению зависимости России от глобальных рисков. Тем не менее чувствительным каналом влияния остается возможное сокращение спроса и/или цен на товары российского экспорта в случае мировой рецессии. Также все более значимым фактором с точки зрения эффектов заражения становится экономическая и финансовая устойчивость дружественных стран, с которыми у РФ усиливаются экономические и финансовые связи», — говорится в отчете ЦБ.

Крах ряда американских банков вызвал турбулентность на рынках и обострение проблем в том числе в Европе. Все это указывает на то, что за годы сверхнизких процентных ставок у финансовых институтов накопились скрытые проблемы, отмечает Центробанк.

«При этом инфляционные риски остаются повышенными, и необходимость дальнейшего повышения ставок для борьбы с инфляцией может вызвать целый ряд негативных последствий», — предупреждает Банк России.