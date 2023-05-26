«Большая тройка» рейтинговых агентств станет «большой четверкой»

После ухода из России «большой тройки» мировых рейтинговых агентств: S&Р, Moody"s и Fitch, российские компании больше не получают международных рейтингов, что ограничивает возможность привлечение отечественными эмитентами капитала. И хотя в текущей геополитической ситуации это не является для них особо насущной проблемой, работать над решением данной задачи необходимо.

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И на заседании Высшего евразийского экономического совета, прошедшем накануне в Большом Кремлёвском дворце, соответствующую инициативу выдвинул Владимир Путин. В целом, указал он, общие усилия должны быть направлены на упрочение финансового суверенитета ЕвразЭС путём обеспечения устойчивой кредитно-банковской и расчётной инфраструктуры, развития и гармонизации евразийского финансового рынка. Тем самым будут созданы благоприятные условия для того, чтобы капиталы оставались в границах стран сообщества и инвестировались в дальнейшее укрепление экономик государств-членов.

«В этих целях было бы полезно учредить и евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария для обслуживания растущей экономической активности на территории Евразии. Здесь, конечно, нужны принципиальные подходы, жёсткие критерии и умение подчиняться этим критериям — сделать так, чтобы эта работа была абсолютно объективной, в этом вся её ценность. Если этого не будет, то тогда в этом просто нет смысла», — заявил президент России.

Сами переговоры начались со встречи в узком составе, в которой приняли участие президент России, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

В расширенном формате к заседанию по видеосвязи присоединился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в качестве главы государства — наблюдателя при ЕАЭС. Кроме того, в обсуждении выступили президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (участвовал по видеосвязи). На встрече также присутствовали исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Идея создания регионального рейтингового агентства имеет право и обязанность быть, указывает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Речь, по его словам, не идёт о том, чтобы конкурировать с большой тройкой Fitch, S&P и Moody’s. Такое агентство требуется для развития долгового рынка ЕАЭС и взаимных инвестиций в национальных валютах.

При этом потребность в такой структуре в большей степени актуальна не для РФ, а для партнёров. Впрочем, РФ также может получить некоторые преимущества расширения своих возможностей по размещению государственных и корпоративных обязательств, когда прочие рынки капитала закрыты.

Для российского капитала наличие региональных рейтингов увеличит возможности диверсификации вложений как в российские инструменты, так и в инструменты экономических партнёров, считает аналитик. При этом рейтинги, это не только индикативные показатели, но и целая система оценки, управления и ответственности по рискам.

Естественно, говорит Андрей Кочетков, что вопрос независимости такого агентства стоит не на последнем месте. Большая тройка действует не только на основе математических моделей, но также использует при оценке рисков определённые модели, которые уже учитывают взгляды на реалии ЕАЭС с позиции G7, Евросоюза и прочее. Соответственно ЕАЭС РА, как минимум, не будет зависеть от оценок чиновников и политиков Евросоюза и G7.

Однако главным преимуществом создания такого механизма всё же является синхронизация и универсализация долговых рынков участников ЕАЭС для расширения возможностей экономического сотрудничества. Без общего долгового рынка, уверен эксперт, сложно говорить об общем экономическом пространстве. Наличие универсальных рейтингов, которые признаются всеми участниками, позволяет сделать финансовые границы более прозрачными, дабы объединить возможности национальных капиталов для взаимного развития.

Как напоминает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, такие перспективы обсуждались еще в июле 2022 года. И, полагает он, сегодня эта идея воплотится в жизнь.

Для фондового рынка и непосредственно для институциональных и частных инвесторов ситуация информационного вакуума ненормальна. «Я считаю, что создание рейтингового агентства стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз), значительно упростит и поможет объективно оценивать перспективы финансовых и производственных организаций и предприятий. Напомню, что ЕАЭС экономически сотрудничают с 50 странами и представительство будет расширяться», — заключает эксперт.

Можно достаточно уверенно говорить о том, что инициатива президента РФ получит практическое продолжение. Таким образом, на пространстве Евразии появится полноценное международное рейтинговое агентство, авторитетное для огромного региона и в целом ряде стран за его пределами.

А со временем оно имеет все шансы получить и всемирное признание, без изъятий, и тогда «большая тройка» станет «большой четверкой», если, конечно, сама «тройка» сохранится в нынешнем составе. Вопросов, конечно, тоже немало, пока не обозначено, какой планируется институциональная основа будущего Евразийского рейтингового агентства, но все это вопросы решаемые.