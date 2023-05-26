Борис Рожин: бойцы ДРО «Ветераны» были выбиты ВСУ с позиций возле Орехово-Василевки под Артемовском

По данным военного эксперта Бориса Рожина, добровольцы из ДРО «Ветераны» отступили с занимаемых позиций под Артемовском (Бахмутом) из-за атак противника.

В результате отхода бойцов российского диверсионного разведывательного отряда подразделения ВСУ заняли территорию в районе населенного пункта Орехово-Васильевка. Рожин отметил, что «Ветераны» продолжают бой с целью вернуть утраченные позиции.

«К северо-западу от Артемовска в районе Орехово-Васильевки ВСУ в ходе атак потеснили добровольцев из ДРО «Ветераны» Они были вынуждены отойти в северо-восточном направлении до 1 км. В настоящий момент "Ветераны" пытаются восстановить утраченные позиции, продолжаются интенсивные бои за лесопосадки», – сообщается в кале эксперта.

Это уже не первый случай отступления наших сил на флангах Артемовского направления, переданных под ответственность подразделениям Минобороны. Так, 20 мая к северу от города оставили позиции добровольцы ДРО «Рысь». Также в этот день противник смог потеснить части 1307 мотострелкового полка к северу от Хромово.

Сам Артемовск был освобожден отрядами ЧВК «Вагнер» 20 мая. В результате напряженных боев, которые продлились 224 дня, город перешел под контроль «музыкантов». В результате масштабной операции по взятию населенного пункта противник понес колоссальные потели в живой силе и технике, в том числе поставленной ВСУ из-за границы. Как сообщил Евгений Пригожин, с 25 мая «вагнеровцы» начали передачу позиций в Артемовске частям Минобороны, выходя из города.